Wie dure horloges waardeert, maak ik mij sterk, wil niet dat de wereld vroegtijdig ten einde komt

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

‘In the fields the bodies burning / as the war machine keeps turning.’ In deze beroerde tijden luister ik op vinyl naar ‘War Pigs’ van Black Sabbath. De plaat klinkt nog beklemmender dan toen ik ze voor het eerst hoorde, ten tijde van de Koude Oorlog. ‘Reflex in the sky / Warn you you’re gonna die / Dying world of radiation / Victims of man’s frustration’. Dat is een halve eeuw geleden geschreven. Je kunt blijven dromen dat kunst de wereld zal veranderen.

Met die ene plaat, Paranoid, legden de kerels uit Birmingham de grondslagen van wat later hardrock zou worden genoemd. Ze maakten daarbij overvloedig gebruik van de tritonus. Dat is geen medische aandoening, maar een dissonant interval dat bestaat uit drie hele toonafstanden. Volgens sommigen werd de tritonus in de middeleeuwen geassocieerd met de duivel. In de muziek is hij bij uitstek geschikt om een dreigend of akelig sfeertje neer te zetten. In de ‘encyclopedie van het volk’ lees ik de raadselachtige passage: ‘De tritonus is in de evenredig zwevende temperatuur het enige interval dat hetzelfde klinkt als zijn omkering. In de gelijkzwevende stemming bedraagt de frequentieverhouding precies de vierkantswortel uit 2.’ Ik hou ervan als gevoel en wetenschap elkaar schuchter de hand reiken.

Mijn geest is rusteloos tegenwoordig en mijn gedachten zwermen naar alle kanten uit. Terwijl ik luister naar de groezelige notenbalken van Black Sabbath, lees ik online een bijdrage over de indrukwekkende horlogecollectie van Vladimir Poetin. De Russische president is al toe aan zijn vierde Blancpain Léman Aqua Lung Grande Date ter waarde van een bescheiden 10.000 euro. Eerder schonk hij er een aan een fabrieksarbeider en aan de zoon van een schaapherder. Een derde exemplaar zwierde hij in het natte beton van een bouwwerf, daarmee illustrerend dat alles van waarde weerloos is. Poetin werd ook al gespot met een Patek Philippe 5208P Grand Complication ter waarde van een slordige - welja - miljoen euro. ‘Het is onduidelijk’, besluit het artikel, ‘of hij horloges echt leuk vindt of ze gebruikt om zijn status van topdog te benadrukken.’

Ik geef toe dat ik een passie voor slampoëzie sympathieker zou vinden dan een voorkeur voor prijzige tijdsinstrumenten. Toch doe ik mijn best om daar geen patserigheid in te zien, maar een blijk van enthousiasme voor het leven. Wie dure horloges waardeert, maak ik mij sterk, wil niet dat de wereld vroegtijdig ten einde komt. Ik weet niet zeker of dat klopt, maar een mens heeft iéts nodig om zich aan vast te klampen bij de dreiging van een nucleaire winter.

Nog even, en dan treedt gelukkig het astronomische jaargetijde weer in dat de harten van mens en dier kan verwarmen. ‘Tijdens de lente’, lees ik, ‘worden in de noordelijker streken van het noordelijk halfrond de bomen veel groener en gaan veel planten bloeien. Geleidelijk wordt het warmer en wordt de kans op vorst kleiner.’

Onlangs raakte bekend dat de dino’s in de lente uitstierven. Dat blijf ik een gedachte van een dramatische schoonheid vinden.

Maar om terug te keren naar de varkens: gelukkig draait ‘War Pigs’ op een positieve noot uit. ‘On their knees, the war pigs crawling / Begging mercy for their sins’. De plaat besluit met een nummer waarin iemand naar binnen kijkt in een huis na een avondje stappen, en daar een dwerg met een gelaarsde fee ziet dansen.