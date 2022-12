WhatsApp stopt eind deze week met werken op miljoenen (oudere) telefoons: check hier of uw toestel erbij is

WhatAapp zet jaarlijks de werking van de app op verouderde apparaten stop. Onder andere de iPhone 5 en 5C, alsook enkele modellen van Huawei, LG en Samsung zitten dit jaar bij de ongelukkigen. “Apparaten en software veranderen vaak, dus we bekijken regelmatig welke besturingssystemen we ondersteunen en voeren updates uit", aldus de berichtenapp. “Deze apparaten hebben mogelijk ook niet de laatste beveiligingsupdates, of missen mogelijk de functionaliteit die nodig is om WhatsApp te draaien.”

Nieuwe software

Om te bepalen welke modellen uit de boot zullen vallen, kijkt het bedrijf naar welke apparaten en software het oudst zijn én het minst aantal gebruikers hebben. Voor wie toch graag WhatsApp wil blijven gebruiken, zit er niets anders op dan een nieuw apparaat aan te schaffen waarop de app wel ondersteund wordt. “Om bij te blijven met de nieuwste technische ontwikkelingen, stoppen we routinematig met de ondersteuning van oudere besturingssystemen. Zo kunnen we ons richten op de ondersteuning van de nieuwste systemen”, klinkt het bij de berichtendienst.