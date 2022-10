Wetenschappers vinden oudste stercatalogus ter wereld: ‘Onverwachte en zeldzame ontdekking’

“Mijn eerste reactie was: wow!” zegt de Nederlandse astrohistoricus Mathieu Ossendrijver, die verbonden is aan de Vrije Universiteit Berlijn.

In de tweede eeuw na Christus nam de Griekse sterrenkundige Claudius Ptolemaeus een lijst met omschrijvingen en posities van ruim duizend sterren op in zijn beroemde boek de Almagest. Maar er zijn tal van aanwijzingen dat Hipparchus een kleine drie eeuwen eerder als eerste al zo’n stercatalogus had samengesteld. Kopieën daarvan waren tot nu toe echter nooit gevonden.

Hipparchus werd rond 190 voor Christus geboren aan de noordkust van het huidige Turkije, maar deed veel van zijn astronomische waarnemingen vanaf het Griekse eiland Rhodos. Hij ontdekte onder andere dat de stand van de draaiingsas van de aarde in de loop van de millennia heel langzaam verandert. ‘Hipparchus was misschien wel de grootste astronoom vóór Copernicus’, zegt Bradley Schaefer van de Louisiana State University.

‘De ontdekking is onverwacht en zeldzaam’, zegt Ossendrijver. ‘Het gaat om een zogeheten palimpsest – perkament dat eerst was schoongeschraapt en daarna overgeschreven met een andere (christelijke) tekst. Het stukje stercatalogus was dus grotendeels weggeschraapt en kon alleen met speciale technieken weer leesbaar worden gemaakt.’

Weggeschraapte tekst

De palimpsest is onderdeel van de Codex Climaci Rescriptus, een manuscript afkomstig uit het Katharinaklooster op het Sinaï-schiereiland in Egypte waarvan de meeste bladen (folio’s) zich momenteel in het Museum of the Bible in Washington D.C. bevinden. De ontdekking van de weggeschraapte tekst, door Victor Gysembergh en Emanuel Zingg van de Sorbonne-universiteit in Parijs en Peter Williams van de Universiteit van Cambridge, is deze week gepubliceerd in het Journal for the History of Astronomy.

De stercatalogus van Hipparchus bevatte oorspronkelijk waarschijnlijk zo’n 850 sterren. Op het teruggevonden gedeelte (een kopie uit de vijfde of zesde eeuw) zijn coördinaten van slechts vier sterren vermeld, in het sterrenbeeld Noorderkroon. De onderzoekers hopen dat er meer terug te vinden is op andere folio’s van de palimpsest.

Volgens oudheidkundige Jona Lendering is het Museum of the Bible ooit veroordeeld wegens de aankoop van gestolen oudheden, en is er eerder sprake geweest van vervalsingen van oude papyri. ‘Maar deze Codex is al decennialang bekend’, zegt hij, ‘en het is onmogelijk dat een vervalser een eeuw geleden een perfecte palimpsest had kunnen maken. Ik denk dat het kosjer is.’

Absolute zekerheid

Hoewel volgens astrohistoricus Schaefer nooit met absolute zekerheid te bewijzen valt dat de gevonden tekst inderdaad teruggaat op Hipparchus, lijkt dat wel heel aannemelijk. ‘De schrijfstijl en het gebruikte coördinatenstelsel komen overeen met die in het enige boek van Hipparchus dat wél bewaard is gebleven’, zegt hij. Bovendien kloppen de coördinaten met de posities van de sterren rond het jaar 130 voor Christus, toen Hipparchus zijn catalogus zou hebben gemaakt.

Volgens de ontdekkers zijn de coördinaten van de sterren preciezer dan die van de stercatalogus van Ptolemaeus in de Almagest. Dat betekent dat Ptolemaeus zich in elk geval niet volledig heeft gebaseerd op het eerdere werk van Hipparchus, zoals vaak is gesuggereerd.