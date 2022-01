Wereldwijd 1.500 talen met uitsterven bedreigd

De studie, uitgevoerd door de Australian National University (ANU), werd gepubliceerd in het vakblad Nature Ecology and Evolution. Het onderzoek bracht een aantal verrassende bevindingen aan het licht. "We ontdekten dat het risico op een bedreiging voor een taal hoger is, hoe meer straten landelijke met stedelijke gebieden en dorpen met steden verbinden. Het lijkt erop dat steden de dominante talen helpen om andere, kleinere talen plat te walsen", zegt een van de auteurs Lindell Bromham. In tegenstelling tot een gangbare opvatting vormt het contact met andere lokale talen geen bedreiging.

De onderzoekers zien ook een verband tussen het aantal jaar onderwijs dat de spreker loopt en de mate waarin zijn inheemse taal bedreigd wordt. Daarom adviseren ze om leerplannen op te stellen die tweetalig onderwijs ondersteunen, door zowel de beheersing van de inheemse talen als het gebruik van de dominante talen aan te moedigen.

Het onderzoek bevat ook lessen voor het behoud van bedreigde inheemse talen in Australië. "Australië valt de twijfelachtige eer ten deel wereldwijd een van de hoogste percentages van taalverlies te hebben", zegt een andere auteur Felicity Meakins. Van de 250 talen van de inheemse bevolking zijn er nog maar 40 over. Kinderen leren nog maar twaalf van die inheemse talen, stelt Meakins.

Veel van de talen die naar verwachting deze eeuw verloren zullen gaan, worden nu nog actief gebruikt, stellen de onderzoekers. "De mogelijkheid bestaat dus nog om te investeren in de ondersteuning van gemeenschappen om inheemse talen nieuw leven in te blazen en voor toekomstige generaties te bewaren", zegt Bromham, verwijzend naar het Decennium van de Inheemse Talen (2022-2032) van Unesco. “Als een taal verloren gaat of slaapt, zoals we talen die niet meer gesproken worden, noemen, dan verliezen we zoveel van onze menselijke, culturele veelheid", stelt Bromham.