‘Wereldnieuws’: Nederlandse onderzoekers doen mogelijk ‘unieke’ ontdekking van embryo in dino-ei

In het ei, gevonden in Mongolië, uit de collectie van het Oertijdmuseum zijn op een scan versteende stukjes te zien, wat wijst op de aanwezigheid van een embryo. Bovendien liggen de stukjes allemaal in een mooi patroon. Het enthousiasme bij de curatoren van het museum is dan ook groot: “dit is wereldnieuws”, klinkt het bij Omroep Brabant.

Paleontoloog Koen Stein van het Koninklijk Belgisch Instituut treedt de Nederlandse onderzoekers bij: “Als er inderdaad een embryo in een dino-ei is gevonden, kan je toch wel van een unieke ontdekking spreken”, zegt hij aan VRT NWS. Wereldwijd zijn er nog geen 10 zulke embryo’s gevonden. De laatste ontdekking van een embryo in een dino-ei - een nota bene perfect bewaard exemplaar - dateert van eind 2021 in China.

Beeld AFP

De wetenschappers van het Oertijdmuseum hopen met de mogelijke vondst van een nieuw dino-embryo iets meer te weten te komen over hoe dinosaurussen zich in het ei ontwikkelden. Daar is tot op heden nog meer weinig over bekend. Ook over welke dino uit welk ei komt, valt nog veel te leren.

Het ei in kwestie gaat binnenkort naar Zwitserland, waar met betere scanners onderzocht kan worden of het daadwerkelijk om een embryo gaat. Tot dan wordt het nu al beroemde ei tentoongesteld in een vitrine in het museum. Het Oertijdmuseum heeft bovendien nog 172 andere dino-eieren in de collectie, dus noemt de kans op meer vondsten van dino-embryo’s aanzienlijk.