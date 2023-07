Website in dertig seconden of oude foto’s opfrissen: dit zijn 13 AI-tools die uw leven een stuk makkelijker kunnen maken

Naast ChatGPT bestaan er nog veel meer laagdrempelige AI-tools waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Maak kennis met een aantal handige diensten en toepassingen: van een persoonlijk reisschema opstellen tot het maken van een website in dertig seconden.

Natuurlijk, kunstmatige intelligentie (AI) kent risico’s en nadelen. Een hoog energieverbruik, discriminerende algoritmen, techbedrijven die nóg meer macht naar zich toe zuigen. Daar is veel over geschreven. Tegelijkertijd biedt AI ook tal van nieuwe kansen. Niet alleen voor professionals met gespecialiseerde software, ook voor de gemiddelde consument. Twaalf laagdrempelige toepassingen waar iedereen nu al mee aan de slag kan.

1. Verhaaltjes voor het slapen gaan

Leest u weleens een kind voor? Vraag dan ChatGPT een op een maat gemaakt sprookje te maken. Wil het kind een verhaaltje met zichzelf als held, op de planeet Mars, met een schurk met een paarse cape die hem wil verslaan bij een glijbaanwedstrijd met een groene koala als scheidsrechter? Geen enkel probleem voor ChatGPT, dat binnen een paar seconden een mooi afgerond verhaaltje fabriceert. Mét goede afloop en wijze les: ‘Ze had niet alleen de wedstrijd gewonnen, maar ze had ook bewezen dat moed en eerlijkheid altijd zegevieren.’ De snode Kapitein Paarscape druipt af.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★

Funfactor: ★ ★ ★ ★

Prijs: gratis

Beeld OpenAI

2. Vertalen

‘Pode fazer o favor de tirar o seu carro da minha entrada?’ Geen flauw idee wat uw overbuurman u heeft gestuurd? DeepL Translator bestaat al sinds jaar en dag en verricht dankzij AI indrukwekkend vertaalwerk. Het is aardig dit relatief onbekende programma eens te gebruiken als alternatief voor Google Translate omdat de programma’s tot andere vondsten komen. Perfect zijn ze beide nog altijd niet. Wie perfectie verlangt, zal een menselijke vertaler moeten inhuren. Maar misschien kunt u eerst even uw auto van de oprit van de buurman halen.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★ ★ ★

Funfactor: ★

Prijs: gratis

3. Oneindig veel kleurplaten op maat

‘Maak een kleurplaat met een wagen en een grote hond in een middeleeuwse stad.’ Voordat ChatGPT zijn opmars begon, kwamen Midjourney en DALL-E al op de markt, AI-programma’s die afbeeldingen genereren op basis van een tekstopdracht. Dezelfde ouders die ChatGPT inzetten om verhalen voor het kroost te verzinnen, kunnen deze programma’s gebruiken om kleurplaten op maat te laten maken. Alles is mogelijk: niet vergeten genoeg printerinkt in huis te hebben.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★

Funfactor: ★

Prijs: gratis

Kleurplaat gemaakt met Midjourney Beeld Midjourney

4. Website maken

Met AI kan iedereen een website maken binnen dertig seconden. Voer in waar de site over moet gaan en wat de naam van je hobbyproject of bedrijf is en websitebouwers als Durable of Framer knutselen in een paar seconden een complete site in elkaar, inclusief afbeeldingen, introtekst (standaard in het Engels, dus nog wel even vertalen met DeepL!) , contactinformatie en positieve ervaringen van klanten. Een site voor hondentrainers De Blije Hond? ‘De blije hond is geweldig. De trainers zijn geduldig en hebben veel kennis van zaken. Mijn harige vriend is nu veel gelukkiger en gehoorzaamt me eindelijk.’ Gelukkig zijn alle teksten en foto’s ook handmatig aan te passen en de klant betaalt één bedrag voor ontwerp, webhosting, domeinnaam, stockfoto’s en mailsupport.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★ ★

Funfactor: ★ ★

Prijs: vanaf 12 euro per maand

Beeld Durable

5. Stroperige overheidsbrieven vertalen

‘De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de stukken.’ Huh? Natuurlijk zouden de opstellers van zakelijke brieven zelf ook wat beter hun best kunnen doen om de inhoud in begrijpelijke taal op te stellen, maar zolang dat niet gebeurt, hebben we AI. Lees Simpel is een app (iOS en Android) die ingewikkelde brieven van zorgverzekeraars, overheid of welke andere instantie dan ook vertaalt in een paar simpele zinnen waar alle belangrijke informatie in staat. De app won een prijs tijdens een AI Hackathon in Amsterdam en wordt in de lucht gehouden zonder winstoogmerk.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★ ★ ★

Funfactor: ★

Prijs: gratis

De oorspronkelijke brief van de gemeente over een kapvergunning. Beeld Gemeente Naarden

De vertaling door de app. Beeld LeesSimpel

6. Mails beantwoorden

Mail van een vage kennis: ‘Laten we volgende week iets gaan drinken. Ik kan dinsdag of vrijdag. Laat maar even weten wanneer jou uitkomt.’ Geen tijd of zin om een beleefde afwijzingsmail te sturen? ChatGPT Writer (of een van de vele andere vergelijkbare programmaatjes) geeft uitkomst als hulpje bij het beantwoorden van mails. Het is een zogenoemde extensie in de Chrome-webbrowser. Het programma analyseert de inhoud van de binnenkomende mail en geeft een passend antwoord, op basis van die mail in combinatie met een omschrijving: ‘Schrijf een vriendelijk mailtje dat ik geen tijd heb’. Het programma werkt samen met ChatGPT, dus pas op: stuur geen vertrouwelijke mails. Deze komen immers op de servers van OpenAI terecht en zouden uiteindelijk ook weer als trainingsmateriaal voor nieuwe taalmodellen terecht kunnen komen. De betaalversie werkt met eigen (privacyvriendelijke) servers. En het antwoord? ‘Bedankt voor de uitnodiging om iets te gaan drinken! Helaas heb ik momenteel geen tijd. Mijn agenda is behoorlijk vol en ik kan dinsdag noch vrijdag. Ik hoop dat jullie een geweldige tijd hebben en laat me alsjeblieft weten wanneer je de volgende keer plannen hebt.’

Gebruiksgemak: ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★

Funfactor: ★

Prijs: gratis voor basisversie

Beeld ChatGPTWriter

7. Foto’s verbeteren en aanpassen

Gebruikt u Google Photo? Die app zit al bomvol AI. Niet alleen voor het vinden van personen en voorwerpen op foto’s, maar ook voor het aanpassen van foto’s. Het gras groener en de lucht blauwer? Geen probleem. Ook het wegwerken van ongewenste objecten (of mensen!) is mogelijk. Dat laatste kan trouwens ook op Cleanup Pictures. Eigenaren van een Google Pixel-mobieltje hebben met Google Photo altijd nog wat meer mogelijkheden, zoals het scherper maken van oude foto’s. De app Reimagine doet weer wat anders: het inkleuren van zwart-witafbeeldingen. Van dezelfde maker is de app Deep Nostalgia, die portretten van voorvaderen tot leven laat komen door ze kort te laten bewegen.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★

Nut: ★

Funfactor: ★ ★ ★ ★ ★

Prijs: wisselend

Reimagine scant meerdere foto's tegelijk en maakt er losse bestanden van Beeld MyHeritage

8. Pdf’s doorploegen

Het doorlezen van omvangrijke documenten is voor niemand een pretje. Denk aan gebruiksaanwijzingen, jaarverslagen, wetgeving of wetenschappelijke onderzoeken. En jawel, ook daar is een AI voor. Upload de pdf bij de gratis dienst ChatPDF en stel dit handige programma vervolgens een vraag. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik mijn Smeg-espressomachine ontkalken?’ ChatPDF geeft een stappenplan en vertelt ook op welke pagina meer gedetailleerde informatie is te vinden.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★ ★ ★

Funfactor: ★

Prijs: gratis (voor basisversie)

Beeld Getty / Bewerking Studio V

9. YouTube-video’s samenvatten

U zag onlangs een interessante video, maar weet de details niet meer precies? Als het een YouTube-video van pakweg zeven minuten is, is het geen probleem om die nog eens te bekijken. Anders is het bij een video van pakweg een uur. Een uitkomst is dan ChatWithVideo: een plugin voor ChatGPT (voor het gebruik van die plugins: zie kader). Het programmaatje laat gebruikers vragen stellen over de inhoud van video’s. Voorwaarde is wel dat er een transcript aanwezig is van de video, wat gelukkig vaak het geval is. De software doorzoekt dit transcript. Ook kan ChatWithVideo een samenvatting maken van video’s die op YouTube staan. Dat laatste kan trouwens ook de (gratis) Chrome-plugin YouTube & Article Summary.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★ ★

Funfactor: ★

Prijs: gratis

10. Gedachten ordenen

‘Ehm… weer eens een buurtfeest organiseren voordat iedereen op vakantie gaat. Dus.. ehhh… even iedereen contacteren en vragen wat ze zelf kunnen meenemen enzo. En, o ja, ook kijken wanneer iedereen kan met een Doodle. Bring your own booze concept. Ik maak een playlist.’ Zou het niet handig zijn om altijd een persoonlijke assistent bij de hand te hebben die structuur aanbrengt in al je slecht geformuleerde hersenspinsels en deze samenvat? Dit is precies wat Audiopen doet, ook in het Nederlands. Het werkt simpel: spreek audio in en deze app maakt er wat moois van. Wees niet bang voor herhalingen, stopwoorden of aarzelingen, want die worden gewoon genegeerd. Na terugkomst van het wandelingetje vindt u op de site een keurige notitie.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★ ★

Funfactor: ★

Prijs: gratis

11. Spotify-playlists maken

Het maken van een persoonlijke playlist op Spotify is voor sommigen een bevredigende en serieuze aangelegenheid, maar wie even geen zin heeft, kan ook PlaylistAI aan het werk zetten. Dit werkt als plugin bij ChatGPT of als losse app die verbinding maakt met je Spotify-account. Er zijn diverse mogelijkheden, zoals het samenstellen van een persoonlijke lijst op basis van artiesten en tracks uit de eigen luistergeschiedenis of het mixen van maximaal vijf genres. Maar natuurlijk ook door via een ‘prompt’ te beschrijven wat je wil. Bijvoorbeeld: ‘Muziek tijdens een wandeling in een bos’, ‘chill coffeeshop vibes, hipster’, of ‘muziek vergelijkbaar met Bach, voor tijdens de studie’.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★

Funfactor: ★ ★ ★

Prijs: gratis voor basisversie

12. Reisschema samenstellen

Waar ga je naartoe op vakantie en in welke periode? En wat zijn je speciale wensen? Honden mee? Veganistisch eten? Interesse in cultuur of juist niet? Wie niet onvoorbereid op vakantie wil gaan en zijn tijd optimaal wil benutten, ontkomt niet aan een dagschema. Wie het opstellen van zo’n schema niet als onderdeel van de voorpret beschouwt, maar als noodzakelijk kwaad, kan ForgeMyTrip proberen. Deze gespecialiseerde AI-dienst komt met een dag-tot-dagschema en een handige kaart. Maar ChatGPT (of Bing van Microsoft) komt tot minstens even goede resultaten en doet dat helemaal gratis. Voordeel is ook dat je bij dit programma kunt doorvragen. ‘Lunch bij ‘een lokale trattoria’? Wees wat specifieker ChatGPT!’

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★

Funfactor: ★ ★ ★

Prijs: gratis (ChatGPT/Bing)

Beeld ChatGPT

13. Overal is een AI voor

Nog niet gevonden wat u zocht? Gelukkig bestaat de site There is an AI for that, dat 5.700 AI-apps voor 1.600 taken tipt, al zullen er volgende maand wel weer flink veel meer zijn. De site geeft overzichten op basis van populariteit, genre of actualiteit. Maar gelukkig is er ook een zoekbalk.

Gebruiksgemak: ★ ★ ★ ★

Nut: ★ ★ ★ ★ ★

Funfactor: ★ ★ ★ ★