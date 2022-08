Webb-telescoop vindt CO2 in dampkring van verre planeet: ‘Superspannende ontdekking’

CO2 in een planeetdampkring, daar schrikken we tegenwoordig van. Is koolstofdioxide niet het beruchte broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van het aardse klimaat? Maar geen zorgen: op planeet WASP-39b, op 700 lichtjaar afstand van de aarde, wonen geen aliens die fossiele brandstoffen verstoken. Het CO2 heeft een natuurlijke oorsprong.

Sterker, op WASP-39b leeft helemaal niets. De gasvormige reuzenplaneet zwiert op extreem kleine afstand eens in de vier dagen rond zijn moederster en heeft een temperatuur van 900 graden. Hij is in 2011 ontdekt doordat hij bij elke omloop voor de ster langs beweegt en daarbij een klein beetje licht onderschept.

Tijdens zo’n ‘overgang’ wordt een deel van het waargenomen sterlicht gefilterd door de dampkring van de planeet. Moleculen in die dampkring laten dan een vingerafdruk achter in het sterlicht. Op die manier kon de extreem gevoelige spectrograaf van de Webb-telescoop de aanwezigheid van koolstofdioxide vaststellen.

Nieuwe vragen

Volgens Sara Seager van het MIT in Boston, die deze techniek ruim twintig jaar geleden ontwikkelde, gaat het om een ‘onbetwistbare’ ontdekking. “Ik denk dat de onderzoekers zo blij zijn omdat er nooit eerder zo’n sterk signaal is gezien in het spectrum van een exoplaneet.” De resultaten worden volgende week gepubliceerd in vakblad Nature.

De hoeveelheid CO2 is relatief gering, zegt teamlid Yamila Miguel van de Leidse Sterrewacht: ongeveer 5 promille. Toch is dat meer dan je zou verwachten. “Het geeft aan dat de planeet tien keer zoveel zware elementen bevat, koolstof en zuurstof bijvoorbeeld, als de ster waar ze omheen draait.” Modelberekeningen doen vermoeden dat er in de planeetdampkring ook waterdamp, koolmonoxide en waterstofsulfide voorkomen, maar vrijwel geen methaan.

Volgens Adam Burrows, exoplaneetonderzoeker aan Princeton, werpt de ontdekking veel nieuwe vragen op. “Nooit eerder is er CO2 gevonden in de dampkring van een reuzenplaneet of een bruine dwerg (een soort tussenvorm van een ster en een planeet red.)”, zegt hij. “Waarom hier dan wel? Wat wil dat zeggen? Wat is de rol van wolken in de atmosfeer van WASP-39b?”

‘Superspannend’

Ondanks al die vragen overheerst op dit moment het enthousiasme. Onderzoeksleider Natalie Batalha van de Universiteit van Californië in Santa Cruz schreef op Twitter: “Wow, we hebben nu echt de mogelijkheid om de atmosferen te detecteren van aardachtige exoplaneten zoals die rond de ster Trappist-1!” Bij die ster, op slechts 40 lichtjaar afstand, zijn maar liefst zeven planeten ontdekt, die qua grootte en samenstelling vergelijkbaar zijn met de aarde.

Miguels collega Ignas Snellen, die zelf niet bij het onderzoek was betrokken, noemt de ontdekking ‘superspannend’. “Dit laat pas echt zien hoe goed de James Webb werkt,’ zegt hij. ‘Dat belooft veel goeds voor de komende jaren.”

Seager denkt er al net zo over. “Als je ziet wat de Webb-telescoop nu al allemaal onthult, gaan we een fantastische tijd tegemoet.”