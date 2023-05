‘We zijn niet in staat het onderscheid te maken tussen wat echt en wat nep is’, en andere gevaren van AI

De recente brief waarin deskundigen en belangrijke figuren in de techsector opgeroepen tot een moratorium op de ontwikkeling van AI is doorspekt met speculatie. Niettemin groeit de bezorgdheid onder experts.

Eind maart ondertekenden meer dan 1.000 leidende figuren binnen de techsector, onderzoekers en andere deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie een open brief waarin ze waarschuwden dat AI-technologieën “grote risico’s inhouden voor de samenleving en de mensheid”. De groep, waar ook Elon Musk toe behoort, riep AI-laboratoria op om de ontwikkeling van hun krachtigste systemen gedurende zes maanden stil te leggen zodat ze de gevaren achter de technologie beter zouden kunnen leren begrijpen. “Krachtige AI-systemen mogen pas worden ontwikkeld als we er zeker van zijn dat hun effecten positief zullen zijn en hun risico’s beheersbaar”, zo schreef men.

De brief, die nu meer dan 27.000 handtekeningen heeft, was kort en het taalgebruik erin omstandig. En sommige namen achter de brief lijken er een tegenstrijdige relatie met AI op na te houden. Musk, bijvoorbeeld, is een van de belangrijkste schenkers die de organisatie achter de brief steunt. Maar ondertussen werkt hij aan een eigen AI-start-up.

De brief toont echter de groeiende bezorgdheid aan onder AI-experts dat de nieuwste systemen, met name GPT-4, de samenleving schade zouden kunnen berokkenen. En ze geloven dat toekomstige systemen nog gevaarlijker zullen zijn.

Sommige risico’s zijn al realiteit. Andere zullen nog maanden of jaren op zich laten wachten. Weer andere zijn puur hypothetisch. “Ons vermogen om te begrijpen wat er mis kan gaan met krachtige AI-systemen is zeer beperkt”, aldus Yoshua Bengio, professor en AI-onderzoeker aan de Universiteit van Montreal. “Dus we moeten heel voorzichtig zijn.”

Waarom zijn experts bezorgd?

Bengio is misschien wel de belangrijkste deskundige die de brief heeft ondertekend. In samenwerking met twee andere academici - Geoffrey Hinton, tot voor kort onderzoeker bij Google, en Yann LeCun, nu chief AI scientist bij Meta, de eigenaar van Facebook - heeft Bengio de afgelopen vier decennia gewerkt aan de ontwikkeling van de technologie die systemen als GPT-4 aanstuurt. In 2018 ontvingen de onderzoekers de Turing Award, vaak ‘de Nobelprijs voor de informatica’ genoemd, voor hun werk op het gebied van neurale netwerken.

Een neuraal netwerk is een wiskundig systeem dat vaardigheden leert door gegevens te analyseren. Ongeveer vijf jaar geleden begonnen bedrijven als Google, Microsoft en OpenAI neurale netwerken te bouwen die leerden van enorme hoeveelheden digitale tekst, Large Language Models genaamd, of LLM’s.

Yoshua Bengio, die in de loop van de afgelopen vier decennia de technologie heeft ontwikkeld die systemen als GPT-4 aandrijft. Beeld NASUNA STUART-ULIN / NYT

Door patronen in die tekst op te sporen, leren LLM’s zelf tekst te genereren, waaronder blogberichten, gedichten en computerprogramma’s. Ze kunnen zelfs een gesprek voeren. Deze technologie kan computerprogrammeurs, schrijvers en andere werknemers helpen sneller ideeën te genereren en te werken. Maar Bengio en andere deskundigen waarschuwen ook dat LLM’s ongewenst en onverwacht gedrag kunnen aanleren. Zo kunnen zulke systemen onware, bevooroordeelde en anderszins schadelijke informatie genereren. Systemen als GPT-4 vergissen zich bijvoorbeeld op feitelijk vlak en verzinnen informatie, een verschijnsel dat ‘hallucinatie’ wordt genoemd.

Bedrijven proberen deze problemen te verhelpen. Maar experts zoals Bengio vrezen dat wanneer onderzoekers deze systemen krachtiger maken nieuwe risico’s zullen ontstaan.

Risico op de korte termijn: desinformatie

Omdat deze systemen bij het leveren van informatie de indruk wekken dat die 100 procent zeker juist is, kan het zeer moeilijk zijn om bij het gebruik ervan waarheid van fictie en fouten te scheiden. Deskundigen vrezen dat mensen op deze systemen zullen vertrouwen voor medisch advies, emotionele steun en om beslissingen te nemen. “Er is geen garantie dat deze systemen feilloos zijn bij elke taak die je ze geeft”, aldus Subbarao Kambhampati, hoogleraar computerwetenschappen aan de Arizona State University.

Deskundigen zijn ook bezorgd dat mensen deze systemen zullen misbruiken om desinformatie te verspreiden. Omdat ze op een menselijke manier kunnen praten, kunnen ze verrassend overtuigend zijn. “We beschikken vandaag de dag over systemen die met ons kunnen communiceren via natuurlijke taal, en we zijn niet in staat daarbij het onderscheid te maken tussen wat echt en wat nep is”, zegt Bengio.

Risico op de middellange termijn: jobverlies

Deskundigen vrezen dat de nieuwe AI-technologie banen kan doen verdwijnen. Op dit moment vullen technologieën zoals GPT-4 menselijke werknemers aan. Maar OpenAI erkent dat ze sommige werknemers kunnen vervangen, onder wie mensen die inhoud op het internet modereren.

Het werk van advocaten, accountants of artsen kan vooralsnog niet door kunstmatige intelligentie worden gedaan. Maar AI kan wel reeds taken van juridisch assistenten, persoonlijke assistenten en vertalers uitvoeren. In een artikel van OpenAI wordt geschat dat bij 80 procent van de werknemers in de VS minstens 10 procent van de taken door LLM’s kan worden overgenomen en dat bij 19 procent van de werknemers dit deel oploopt tot minstens 50 procent van de taken. “Er zijn aanwijzingen dat routinematige banen zullen verdwijnen”, aldus Oren Etzioni, CEO en oprichter van het Allen Institute for AI, een onderzoekslaboratorium in Seattle.

Oren Etzioni: ‘Er zijn aanwijzingen dat routinematige banen zullen verdwijnen.’ Beeld KYLE JOHNSON / NYT

Risico op de lange termijn: controleverlies

Sommige ondertekenaars van de brief geloven ook dat kunstmatige intelligentie buiten onze controle zou kunnen vallen of de mensheid zou kunnen vernietigen. Maar volgens veel deskundigen is dat zwaar overdreven. De brief is geschreven door een groep van het Future of Life Institute, een organisatie die onderzoek doet naar existentiële risico’s voor de mensheid. Zij waarschuwen dat AI-systemen vaak onverwacht gedrag leren van de enorme hoeveelheden gegevens die zij analyseren, en dat ze daardoor ernstige, onverwachte problemen kunnen veroorzaken.

Ze vrezen dat wanneer bedrijven LLM’s in andere internetdiensten stoppen, deze systemen onverwachte krachten kunnen krijgen omdat ze hun eigen programmacode kunnen schrijven. De groep stelt dat ontwikkelaars nieuwe risico’s creëren als ze krachtige AI-systemen toestaan hun eigen broncode te laten uitvoeren.

“Als je kijkt naar een rechtstreekse extrapolatie van waar we ons nu bevinden naar drie jaar later, dan wordt het allemaal behoorlijk vreemd”, zo stelt Anthony Aguirre, theoretisch kosmoloog en natuurkundige aan de Universiteit van Californië en medeoprichter van het Future of Life Institute. “Als je een minder waarschijnlijk scenario neemt, waarin de technologie echt van de grond komt, waarin deze systemen niet beheerd worden, waarin ze krachtiger blijken dan we dachten dat ze zouden zijn, dan wordt het allemaal écht heel erg gek”, zegt hij.

Etzioni zegt dat zulke existentiële risico’s hypothetisch zijn. Maar andere gevaren, vooral desinformatie, zijn niet langer speculatief, zegt hij. Etzioni: “We hebben reële problemen. Ze zijn bonafide, vragen om een verantwoordelijke reactie en zouden specifieke regulering en wetgeving kunnen vereisen.”