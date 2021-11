We krijgen elke dag een hoop plastic binnen, maar hoe erg is dat?

Microplastics: we ademen ze in en we eten en drinken ze op. En dat kan bij mensen ­vervelende gevolgen hebben. Of valt dat wel mee?

Als plastic in de natuur ligt of in de zee drijft, kan het slijten door regen, wind en golven. Het kan dan afbrokkelen tot minuscule stukjes. Als die stukjes kleiner worden dan vijf millimeter, noemen we het microplastic.

Immunoloog bij het UMC Utrecht Nienke Vrisekoop legt uit dat microplastics op allerlei manieren in je lichaam terechtkomen. “Dat gebeurt als je uit een plastic beker of flesje drinkt, maar ze zitten onder meer ook in ons kraanwater, bier, zout en kip.”

En zelfs als je die dingen niet zou eten of drinken, krijg je ze binnen. “We ademen ze namelijk in, omdat ze in onze fleece-, polyester- en nylon kleding zitten. Elke keer als jij je omkleedt of de filter van je droog­kast leeghaalt, komen er microplastics vrij. Ook in vloerbedekking en meubels kunnen de deeltjes zitten.”

Vrisekoop legt uit wat er in je lijf gebeurt met lichaamsvreemde stoffen. “Als er een stof je lichaam binnendringt die daar niet thuishoort, proberen afweercellen die op te ruimen. Denk aan bacteriën, schimmels en parasieten. Je afweercellen eten die op en breken ze af. Dit doen ze bijvoorbeeld door de indringer in kleine stukjes te knippen.”

Maar bij microplastics werkt dat anders. “De afweercel kan dat plastic wel opeten, maar niet afbreken. Dan gaat de afweercel dood en dat laat in je lichaam allerlei alarmbellen rinkelen. Op die alarmbellen komen meer afweercellen af. Die afweercellen bij elkaar noemen we een ontsteking.”

Andere speciale afweercellen, de experts van verschillende ziektes, kunnen ook in actie komen door deze alarmbellen, legt Vrisekoop uit. “Ze gaan ‘aan’ terwijl dat niet de bedoeling is.”

Voor mensen die een immuunziekte hebben, denk aan astma, kan dit een probleem vormen. Astmapatiënten hebben al overactieve ‘astma-experts’. “Als ze door de microplastics nóg actiever worden, kan dat vervelende gevolgen hebben. Een patiënt zou een astma-aanval kunnen krijgen. Maar dit is nog een hypothese die we verder moeten onderzoeken.”

Omdat er nog geen manier is om goed te bepalen hoeveel micro­plastics er precies in je lichaam terechtkomen, lopen de schattingen hierover nogal uiteen. Daardoor is het volgens Vrisekoop lastig om te zeggen hoe groot het probleem is.

“Sommige studies zeggen dat je per week een zoutkorrel aan micro­plastics binnenkrijgt. Andere studies beweren dat je wekelijks zoveel microplastics binnenkrijgt dat je er een creditcard mee kan vormen.”

Moeten we ons zorgen maken als we water uit een plastic beker drinken? Nienke Vrisekoop zegt daar zelf niet zo ongerust over te zijn. “Maar ik zet mijn dochter wel verderop als ik de filter van de droogkast leeghaal, want daarbij komen heel veel microplastics vrij.”