‘We gebruiken al honderd jaar de verkeerde naam voor Machu Picchu’

Het Unesco-werelderfgoed dat we kennen als Machu Picchu stond bij de Inca-bewoners bekend als ‘Huayna Picchu’ - de naam van een bergtop die over de ruïnes uitkijkt. Dat zeggen Donato Amado Gonzales van het Peruaanse Ministerie van Cultuur en Brian S. Bauer van de Universiteit van Illinois Chicago in een publicatie in het archeologische blad Ñawpa Pacha.

De twee onderzoekers kwamen tot die vaststelling nadat ze oude landkaarten, documenten en de originele nota’s van de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Hiram Bingham (de ontdekker van de Inca-stad) uitkamden. Uit die zoektocht bleek dat niet een van de bronnen naar de bergtop verwijst als Machu Picchu. Wel vonden ze meerdere bewijsstukken met de naam Huayna Picchu. Onder meer een atlas uit 1904, zeven jaar voordat Bingham in Peru aankwam, gebruikt die naam. Ook in verslagen, geschreven door Spaanse veroveraars aan het einde van de 16e eeuw, komt ‘Huayna Picchu’ naar boven.

Een naamsverandering zit er echter niet in. “Machu Picchu is nu een gevestigd merk dat sterk verbonden is met de Peruaanse identiteit, dus wat voor zin zou het hebben om het te veranderen?”, aldus Natalia Sobrevilla, hoogleraar Latijns-Amerikaanse geschiedenis, tegenoverThe Guardian.