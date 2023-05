Wat verandert AI op de arbeidsmarkt? ‘Deze machine is echt véél te slim’

Hij zeurt niet, hoeft geen loonsverhoging en levert razendsnel. Als we de alarmerende rapporten mogen geloven, hebben werkenden er met ChatGPT een geduchte concurrent bijgekregen. Moeten we vrezen voor massawerkloosheid?

Student Robotica Jasper van Leuven (24) is er het mens niet naar om de machine te vrezen. Zijn master draait nota bene om het ontwerpen van algoritmes voor robotarmen en zelfrijdende auto’s. Toch moest hij wel even slikken nadat hij eind vorig jaar een ingewikkelde ‘brok code’ aan ChatGPT had gevoerd, met de haast onmogelijke opdracht: zoek de fout. Want de tekstgenerator vond de fout, moeiteloos. “Toen dacht ik wel: hij is echt véél te slim.”

ChatGPT bleek nog veel meer slimme dingen te kunnen die Van Leuven ook kan. Vaardigheden waarmee hij hoopte om na zijn studie een baan bij een Amerikaans techbedrijf te kunnen versieren. Dus toen ging het wel spoken in zijn hoofd: wat zou dit betekenen voor zijn toekomst?

Het is een vraag die met de razendsnelle opmars van artificial intelligence (AI) de gemoederen van veel meer werkenden bezighoudt. Niet in de laatste plaats door de alarmerende rapporten die er afgelopen maanden over verschenen. Zo zouden volgens zakenbank Goldman Sachs wereldwijd 300 miljoen banen in gevaar zijn door automatisering. Met name de ‘witte boorden’ zouden moeten vrezen: de auteurs van dit soort artikelen, bijvoorbeeld, maar ook administratief medewerkers en advocaten.

De angst dat de werkende mens wordt vervangen door de machine is niet nieuw. Vrijwel elke nieuwe technologie gaat gepaard met de vrees voor massawerkloosheid. Tijdens de industriële revolutie sloopten de luddieten in Engeland weefmachines, uit angst dat deze ambachtslieden brodeloos zouden maken. Een decennium geleden waren het Oxford-onderzoekers die voorspelden dat 47 procent van de banen weggeautomatiseerd zou worden.

Tot nu toe werden de angsten nooit bewaarheid. Wie alle ‘personeel gezocht’-posters in het straatbeeld ziet, zou eerder denken dat er te weinig in plaats van te veel is geautomatiseerd. Dat komt doordat dit soort voorspellingen berust op een denkfout, zegt hoogleraar arbeidseconomie Anna Salomons van de Universiteit Utrecht. “Ze gaan ervan uit dat er een vast aantal taken en banen zijn in de economie, en dat die banen in het geheel verdwijnen als een paar van die taken worden geautomatiseerd.”

Het tegendeel is volgens de onderzoeker waar. “Als taken worden geautomatiseerd, worden we productiever, daardoor worden we rijker en gaan we méér van alles willen.” Automatisering leidt wel tot baanverlies (en in bijzondere gevallen tot het verdwijnen van beroepen zoals liftbedienden, letterzetters en stronttonnetjesscheppers), maar niet tot massawerkloosheid. Want er komen ook nieuwe banen bij, zij het vaak in andere (nieuwe) beroepen en sectoren. Uit onderzoek dat Salomons in Amerika deed blijkt dat 60 procent van de huidige banen in 1940 nog niet bestond.

Kennisassistent

Voor een ‘robocalyps’ hoeven we dan ook niet te vrezen. Maar dat betekent niet dat de individuele werkende niets zal merken van AI: die kan wel degelijk zijn baan zien veranderen en, op de lange duur, verdwijnen. Volgens een studie van de Universiteit van Pennsylvania zou 80 procent van de beroepsbevolking in meer of mindere mate te maken krijgen met veranderingen in hun werk door AI.

Marleen Huysman, socioloog op het gebied van technologie en werk aan de Vrije Universiteit, verwacht dat veel van die werkenden een ‘hybride werkvorm’ zullen krijgen. “In veel beroepen zullen we AI gaan gebruiken als een kennisassistent om ons werk makkelijker te maken, waarbij de mens de rol heeft de informatie te valideren en beoordelen op waarden en normen. Bijvoorbeeld dat er niets discriminerends of kwetsends inzit.”

Beeld Vijselaar & Sixma

Natuurkundedocent Stijn van Steenbergen is niet vies van een experimentje. Dus toen ChatGPT eind vorig jaar op de markt kwam, dacht hij direct: eens testen hoe ver kan ik gaan. Wat begon met een simpele vraag (‘wat kun je me vertellen over Jack Sparrow?’) leidde er uiteindelijk toe dat hij zijn lesboek erbij pakte. Hij was op dat moment net bezig met de voorbereidingen voor het hoofdstuk over ‘licht’. “Dus ik vroeg ChatGPT de spiegelwet uit te leggen. Wat denk je: ik kreeg een bijzonder correct antwoord terug.”

Al snel begon de natuurkundedocent hele opgaven in ChatGPT “te pompen”, puur om te kijken of het kon omgaan met specifieke getallen. “En ja hoor: hij produceerde een netter antwoord dan de meeste van mijn leerlingen.” Ook andersom bleek het te werken: Van Steenbergen kon ChatGPT vragen opgaven voor zijn klas te bedenken. “Dan zei ik: geef mij een opgave waarin de snelheid berekend moet worden en kwam hij met een voorbeeld over een auto die in een half uur tijd 30 kilometer aflegt en de vraag: wat is de snelheid?”

Inmiddels heeft Van Steenbergen de smaak te pakken en gebruikt hij voor elke les wel de hulp van ChatGPT om opdrachten en oefenexamens te maken. Het bespaart hem tijd. Waar hij eerder vaak eindeloos moest nadenken over voorbeeldsommen, heeft hij nu binnen luttele seconden een suggestie van ChatGPT. Nog zoiets waar AI handig voor is: controleren of zijn studenten geen ChatGPT hebben gebruikt voor hun verslagen en profielwerkstukken. “Bij twijfel haal ik ze door een tool die AI-schrijfwerk herkent, al weet die het ook nooit helemaal zeker.”

Polarisering

De manier waarop Van Steenbergen ChatGPT gebruikt, kan volgens socioloog Huysman een enorme kans bieden in de strijd tegen de huidige grote personeelstekorten. Als dokters sneller diagnoses kunnen stellen, kunnen zij bijvoorbeeld meer patiënten zien. En als docenten minder lang bezig zijn lessen voor te bereiden, kunnen zij meer klassen onder hun hoede nemen.

Toch waarschuwt de socioloog ook voor de invloed die al die ‘digitale assistenten’ kunnen hebben op de sociale cohesie op de werkvloer. “Je ontwikkelt ook kennis door samen met collega’s problemen op te lossen, of eens iemand van een andere afdeling wat te vragen. Ik ben wel bang dat die interactie tussen mensen zo wordt weggeautomatiseerd.” Dat leidt er volgens Huysman ook toe dat kennis niet meer wordt gedeeld binnen de organisatie en leidinggevenden niet meer weten hoe werknemers tot hun bevindingen komen.

Ook Salomons is beducht voor een al te onverschillige acceptatie van AI op de werkvloer. “Sinds de jaren tachtig heeft automatisering geleid tot toenemende polarisatie”, zegt zij. Het aantal jobs in de middenklasse, zoals administratief medewerkers, bankbedienden en productiemedewerkers, nam af terwijl het aantal laagbetaalde banen (kappers en obers) en hoogbetaalde banen (programmeurs, managers en ict’ers) toenam. Het leidde tot een groeiende kloof tussen de mooie, goedbetaalde en miserabele, laagbetaalde banen.

Voor die eerste groep betekende automatisering vaak een vooruitgang, denk aan de onderzoeker die niet eindeloos bibliotheken hoeft af te struinen op zoek naar dat ene artikel. Maar voor de onderkant van de arbeidsmarkt is het omgekeerde waar: Amazonmedewerkers worden met digitale tools als robots van schap naar schap gestuurd. En in plaats van een praatje bij de kassa krijgen winkelmedewerkers nu vooral scheldkanonnades als ze klanten van de zelfscankassa lastig moeten vallen voor een steekproef.

Controle

“De vraag is”, zo stelt Salomons: “Wie gaat het nadeel en wie het voordeel ondervinden van AI?” Het is een vraag waarvan het antwoord volgens de onderzoeker niet in de technologie ingebakken zit, maar waarover de samenleving zelf controle kan nemen. “Het ligt eraan welke toepassingen worden ontwikkeld en wat we toestaan”, aldus Salomons. “We hebben een voedsel- en warenautoriteit die de kwaliteit van ons voedsel bewaakt, dus waarom niet ook voor technologie?”

Ook Huysman pleit voor meer controle over de technologie die afgelopen maanden zo rücksichtslos onze levens is ingedenderd. “Er zou een expertteam moeten komen, een soort Outbreak Management Team. Want het gaat nu zo snel en we moeten echt voorkomen dat de technologie ons overvalt.” Ondertussen zou de socioloog alle werkenden aanraden om alvast te gaan oefenen met ChatGPT. “Je kunt die systemen maar beter zo goed mogelijk proberen te begrijpen. Want eraan ontkomen, zal waarschijnlijk niemand.”

Sinds zijn recente trip naar Amerika is roboticastudent Van Leuven in ieder geval een stuk positiever gestemd over zijn toekomst. “Ik sprak daar een hoge pief, iemand die wel weet hoe het koekje kruimelt, en die zei: als ingenieurs tien keer zo efficiënt worden, gaan wij niet tien keer minder ingenieurs aannemen maar juist méér om de output te vergroten.” In plaats van als een bedreiging, ziet hij AI nu als een kans om zijn ‘horizon te verbreden’. “Met ChatGPT aan mijn zijde, beheers ik opeens dingen die ik normaal nooit deed, zoals games ontwikkelen. Ik gebruik het nu echt 24/7.”