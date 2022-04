Wat ooit een glorieuze feestdag was, is herleid tot kuikens en eitjes

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Passiewerktuigen, lispelt de Dikke Van Dale die ik vederlicht meedraag in mijn broekzak. Hij staat op mijn telefoon en slooft zich uit om mijn woordenschat te verrijken. Elke dag suggereert hij mij een woord dat ik vaak nog nooit gehoord heb. Soms zijn het woorden die ik niet wíl kennen, maar vandaag intrigeert de suggestie mij. Ze doet denken aan gereedschap dat van pas komt in de sm-kelder.

Passiewerktuigen blijken echter voorwerpen te zijn gerelateerd aan de kruisdood van Christus: ‘kruis, ladder, speer, azijnspons, azijnkruikje, gesel, geselkolom, doornenkroon, hamer, drie of vier nagelen, rietstaf, kleed zonder naad, dobbelstenen, haan en lantaarn’, somt mijn woordenboek ze uitputtend op. Het klinkt als de attributen - props heet dat tegenwoordig - voor een macabere theatervoorstelling. Je hebt heel wat spullen nodig om een mens kruiselings de dood in te jagen.

Pas dan schiet mij opeens te binnen: vandaag is Goede Vrijdag! Tegenwoordig moet een app mij daaraan herinneren. Dat was vroeger wel anders, toen ik op een college zat waar geen kerkelijk hoogtepunt onopgemerkt voorbij kon gaan. Om drie uur in de namiddag, het tijdstip waarop Jezus was gestorven, trokken we met de klas naar de nabijgelegen Sint-Elooiskerk. Juist op dat moment betrok op een keer de lucht. Een krakende bliksemschicht doorkliefde de hemel en sloeg vlakbij in. Wij werden lijkbleek; het was zo’n moment dat je de rest van je leven niet meer vergeet.

Bij ons bleef het beperkt tot kerkbezoek, maar in vroegere tijden herdachten ze Goede Vrijdag wel grondiger. ‘Ik heb de tijd gekend’, post mijn oudere collega Gust Verwerft, ‘dat op die dag om 15 uur het land eventjes werd stilgelegd. Treinen, trams en bussen stopten, fietsers bleven staan, mensen namen hun pet of hoed af, op kantoren en in fabrieken was er enkele minuten ingetogenheid. In de kerken werden alle lichten gedoofd, ook de kaarsen. Vrijdag 15 uur was het moment dat, volgens het testament, Jezus stierf aan het kruis met naast hem een goede en een slechte moordenaar. En drie dagen later zou Jezus verrijzen uit het graf. Op Pasen, de verrijzenis, het nieuwe begin. Het is nu al jaren dat ik daar niets meer van merk. De studenten in de familie en in de buurt weten niet eens waarover het gaat.’

“Goede Vrijdag?”, echoot mijn dochter (15) als ik de test doe, één wenkbrauw halvelings opgetrokken. Ik zie haar denken: weer zoiets dat ze die oude sufferds op de mouw konden spelden. Wat ooit een glorieuze feestdag was, is herleid tot kuikens en eitjes. Er wordt niet meer verrezen, alleen nog onherroepelijk gestorven.

Zelf wil ik het paasverhaal eens lezen in mijn oude schoolbijbel. Het boeit mij wat die dobbelstenen doen tussen de passiewerktuigen.