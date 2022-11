Wat nu, Twitter-gebruiker, na de machtsgreep van die boze Elon Musk?

Nu Elon Musk de grootste megafoon ter wereld in handen heeft, flirten een aantal Twitter-gebruikers met alternatieve apps. Was dit het zetje dat we nodig hadden om ons socialemediagebruik onder de loep te nemen?

Ik noem het The Internet That Wasn’t. De puinhoop aan aandachtsconsumerende apps waar ik dagelijks mijn ziel, mijn gegevens en mijn oogbollen aan schenk in ruil voor een shot dopamine, die kleine tinteling, dat elektrisch vonkje in mijn suffende oorlogsbrein. Het is nu eenmaal zo. Grote bedrijven en grote ego’s hebben de veelbelovende, eindeloze publieke speelruimte geprivatiseerd en ik moet dokken met mijn data als ik er deel van wil uitmaken. Het is natuurlijk niet altijd zo geweest. Ik schreef al vaker nostalgisch over het knetterende, zinderende gesnerp dat mijn tienerkamer onder hoogspanning leek te zetten, verbindingsgeluiden die connectie en creatie beloofden van een betere, of op zijn minst ándere wereld dan die waarin ik me dagelijks bevond.

Dat is, in wezen, ook hoe heel veel developers hun queeste zagen. Ze bouwden platformen en ontstegen de fysieke samenleving door de digitale mee vorm te geven. Zo ook Twitter, een app die de conversatie kwalitatiever moeten maken, maar door winstbejag de conversatie vooral kwantificeerbaar heeft gemaakt. Omdat bedrijven moeten groeien, geld moeten verdienen en onze aandacht doorverkopen. En zo zijn het vooral de ranzigste statements die door het algoritme onder je neus worden geduwd, lokaas dat ervoor zorgt dat je reageert. Woede, verontwaardiging en afschuw die verpakt worden als ‘engagement’ waarmee naar adverteerders getrokken wordt. Het is niet voor niets dat Twitter zelfs door zijn meest gepassioneerde gebruikers ‘de helsite’ wordt genoemd.

Vettige vingers

Laat duidelijk wezen: Twitter was al hels nog vóór Musk zes maanden geleden met een vettige grijns en wellicht even vettige vingers naar zijn toetsenbord trok en zichzelf uitdaagde om de microblogsite te kopen. In een eerder essay (DM 28/5/22) stelde ik dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat Musk veel aan Twitter zou veranderen, net omdat Twitter in zijn huidige, toxische vorm hem zoveel oplevert.

Recente aardrijkskundige inzichten hebben me echter geleerd dat rock bottom wel degelijk een rekbaar concept is. Volgens het Silicon Valley-mantra ‘move fast and break things’ werpt de ‘Chief Twit’ elke dag wel een nieuw balletje op. Dat het platform wankelt, mag duidelijk zijn en critici kijken dan ook verlekkerd naar de grote stroom aankondigingen van gebruikers die hun activiteit verplaatsten naar socialemedia-app Mastodon. Was dit dan, uiteindelijk, de push die we nodig hadden om ons socialemediagebruik onder de loep te nemen?

Elon Musk legde 44 miljard dollar op tafel om de socialemediasite over te nemen. Beeld AP

Misschien, maar niet op de manier dat je denkt.

Niet om hier een misantroop manifest van te maken, maar het is ijdele hoop om ervan uit te gaan dat we ons plots vragen beginnen stellen bij wat het doet met onze democratie wanneer een miljardair een politieke communicatietool in handen heeft. Daarvoor hebben ome Mark en ome Jeff ons al te veel gesensibiliseerd. Het is evenmin waarschijnlijk dat we ons ineens zorgen zijn beginnen maken over wat er met onze persoonsgegevens gebeurt. Niet in deze economie, waarin we met gusto ons mailadres rondstrooien in de hoop 10 procent korting op een lippenbalsem te kunnen scoren, waarin kranten berichten dat TikTok wel degelijk onze gegevens aan de Chinese overheid doorsjast en niemand daarvoor een hashtag ontwikkelt.

“Ten tijde van het Cambridge Analytica-schandaal in 2018 was er ook heel veel ophef. Men lanceerde zelfs een heuse campagne: #DeleteFacebook. De publieke verontwaardiging was toen groot, maar de echte actie bleef toch uit”, zegt technologiesocioloog Ben Caudron. “Omdat er geen app was die hen hetzelfde kon aanbieden. Omdat mensen eigenlijk, ergens, al wel wisten dat ze betaalden met hun surfgedrag.”

Dat is immers waar sociale media op rekenen volgens Caudron. Dat de kosten-batenanalyse voor de meeste gebruikers in hun voordeel zal uitdraaien. Dat het dopamineshot dus waardevoller is dan hun data. Het leest daarom bijna als een sprookje, het verhaal van de grote Twitter-migratie veroorzaakt door boze Elon.

Wortelgembersapje

Twitter was al veel langer aan een langzame leegloop bezig. Een rapport van Reuters toont aan dat sinds de start van de pandemie het aantal ‘power users’ gestaag afnam. “Het is daarom belangrijk om de zogenaamde migratie van vandaag te nuanceren” zegt onderzoeker Nathalie Van Raemdonck (VUB, IMEC-SMIT). “Momenteel zien mensen in hun eerder liberale bubbel veel accounts de overstap naar Mastodon maken, maar evengoed zijn er aan meer conservatieve zijde veel mensen die terugkeren naar Twitter omdat ze hopen dat Musk het voor hen een aangename plek zal maken door content moderation terug te schroeven. Wat Musk niet lijkt te begrijpen is dat net het gebrek aan moderatie die vrijheid het meest schaadt - omdat genuanceerde stemmen weggeduwd zullen worden.”

Natuurlijk zit een CEO meer in met wat de aandeelhouders van een app denken dan hoe de eindgebruikers zich er voelen. Maar zelfs zakelijk gezien is dit een vreemde zet, vindt computerwetenschapper Jeroen Baert. “Er is geen enkel socialemediaplatform dat het heeft gered zonder contentmoderatie.” Zelfs 4Chan, nochtans niet voor doetjes, heeft moderatie. Dat is, enerzijds, omdat je natuurlijk toch wel een aantal actieve gebruikers wil overhouden om in statistieken aan adverteerders te kunnen laten zien, anderzijds omdat die adverteerders ook niet per se geassocieerd willen worden met een toxisch platform. “Simpel gesteld gaan mensen die hoopten dat ze nu het n-woord zouden kunnen gebruiken van een kale reis terugkomen”, zegt Baert. “Twitter zal nog altijd moeten modereren als het geld wil binnenrijven. En waar die regels vroeger de schuld waren van Twitter, zijn ze vandaag de schuld van Elon Musk.”

Elon Musk in de Twitter-kantoren. Beeld REUTERS

En dát is, vermoedelijk, wat er veranderd is. Waarom zoveel mensen nu toch een switch maken. Zij het mentaal. Twitter was lang louter een logo, een bedrijf, een anoniem systeem waarop we onze pijlen konden richten. Want hoewel het algoritme van Twitter erop gemunt is om verdeling te zaaien, zorgde de haat voor de app wel op een bizarre manier voor verbinding. Gekke blauwe vogel! We willen toch helemaal geen functie om fooien te kunnen geven, we willen gewoon een editknop om schrijffouten uit onze tweets te halen!

We foeterden op de hellsite zoals buurtbewoners foeteren over een gevaarlijke losliggende tegel in het trottoir. Het is lelijk en mensen doen zich er godverdomme vaak pijn aan, maar het was tenminste wel ónze hellsite. Toch? Tot de duivel plots zijn gezicht liet zien. Er geen mogelijkheid meer was om weg te kijken. En je tot de realisatie komt dat iedere tweet, elk draadje, elke interactie, elk hashtagspelletje dat je verzint om van Twitter een aangenamere plek te maken, ervoor zorgt dat de mensen die bewust de vijandigheid in stand houden daarvoor beloond worden.

De overname van Musk heeft er dus niet per se voor gezorgd dat mensen Twitter als platform anders zijn gaan bekijken, maar ze zijn wél hun eigen rol erin aan het herzien. “Plots ervaar ik de lijn tussen mijn Twitter-gebruik en Musks bankrekening als oncomfortabel direct”, stelt journaliste Xochitl Gonzalez in haar nieuwsbrief voor The Atlantic. Ze beschrijft treffend hoe dit ook anders voelt dan, bijvoorbeeld, shoppen bij Whole Foods (een supermarktketen in handen van Jeff Bezos, KS) omdat je daar nog wegwandelt met een tastbaar product in je handen, een smakelijk wortel-gembersapje bijvoorbeeld. Op Twitter, daarentegen, ben jij het smakelijk wortel-gembersapje. Het zijn onze gedachten, onze memes die de content vormen, de reden waarom mensen terugkeren en interageren en zo het jaarrapport voor de aandeelhouders aanspijzen. “Onze participatie is wat de waarde van Twitter bepaalt, en de waarde van Twitter bepaalt de inhoud van Musks portefeuille”, aldus Gonzalez.

Dat zorgt ervoor dat zelfs de gezellige momenten eigenlijk niet meer zo heel erg gezellig meer aanvoelen.

Democratische reflectie

Mastodon dan maar? De sociaalnetwerksite lijkt in niets op Twitter (en heeft ook die pretentie niet) en dat zorgt ervoor dat mensen er even enthousiast over worden als dat ze er wegblijven. Eerlijk? Het platform zal ook niet zo groot worden als Twitter. Het leeuwendeel van de mensen die vandaag een profiel aanmaakte zal volgende week gewoon weer tweeten. Maar dat wil niet zeggen dat ze niets van hun ervaringen hebben meegenomen.

“Zelfs als 99 procent van de mensen die nu een Mastodon-profiel hebben aangemaakt volgende maand weer op Twitter zit, ben ik er zeker van dat het een positieve impact heeft gehad, omdat ze in contact zijn gekomen met hoe het anders kan”, zegt Baert. “Dat we de keuze én de mogelijkheid hebben om zelf websites te bouwen en onderhouden waar we het leuk hebben, dat we mee kunnen cureren aan platformen waar we in geloven, waar het aangenaam vertoeven is. Ik vermoed dat Mastodon daarom ook een groot deel van de mensen aanspreekt die opgegroeid zijn met de zogenaamde ‘web1.0'-golf - omdat het diezelfde filosofie belichaamt.”

“Wanneer er over alternatieve socialemediaplatformen werd gesproken, ging het altijd over (extreem)rechtse apps als Truth Social en Rumble, waardoor mensen niet echt het idee hadden dat er een alternatief wás” zegt ook Van Raemdonck. “De term ‘alternatief platform’ is in dat opzicht ook wat besmeurd geraakt. Ik ben dan ook van mening dat we eerder het onderscheid moeten maken tussen corporate platforms en civil platforms, zoals dat heet.”

Veel twitteraars maakten de overstap naar Mastodon. Al is het nog maar de vraag of dat ook een blijvend fenomeen is. Beeld ANP

Zowel Van Raemdonck als Baert zijn het erover eens dat mensen in de toekomst voor een duidelijkere keuze gesteld zullen worden. Wil ik onderhevig zijn aan de grillen van een zogenaamde gratis app waarop ik met mijn data betaal, of betaal ik, bijvoorbeeld, twee dollar per maand om zeggenschap te hebben op een platform waar iedereen een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor zelfmoderatie? “Laten we hopen dat we evolueren naar een meer democratische reflectie op sociale media”, meent Van Raemdonck. Daar sluit ook Caudron zich bij aan. “Bij sociale media gebruik zouden we voortaan geconfronteerd moeten worden met twee dingen: wat zijn we bereid om op te geven aan gebruiksgemak, vertrouwdheid en bereik, en wat zijn we bereid om zelf, actief bij te dragen aan het functioneren van die platformen?”

De tijdelijke Twitter-migratie van enkele grootgebruikers zal niet plots inherent ons socialemediagebruik veranderd hebben, maar ervaren hoe het anders kan heeft vermoedelijk wel een aantal steentjes in de rivier verlegd. Steentjes waarmee we kunnen bouwen, aan bestaande platformen of aan nieuwe. De voorbije week heb ik mijn Twitter-profiel niet verwijderd, maar ben ik zoals velen op ontdekkingstocht gegaan. Het beviel me niet zozeer omdat ik meende rond te waren in de app van de toekomst, maar omdat ik er een glimp heb opgevangen van het verleden. Van een internet dat niet (meer) was. Maar misschien wel weer kan zijn.