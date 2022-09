Wat kun je ondernemen tegen eczeem? ‘Laat je adviseren, want de ene zalf is de andere niet’

Last van een droge huid en jeuk? Dan kan het zijn dat u last hebt van eczeem. We vroegen Marjolein de Bruin-Weller, hoogleraar Eczeem, naar tips om de jeuk tegen te gaan en de droge huid te verzorgen.

“Eczeem is een huidaandoening die wordt veroorzaakt door een ontsteking in de huid”, zegt Marjolein de Bruin-Weller. “De meest voorkomende is het constitutioneel eczeem, waarbij er plekken op de huid ontstaan.” Bij een lichte huid kleuren de plekken vaak rood, bij een getinte of donkere huid zijn ze donkerder.

“Honderdduizenden mensen hebben last van eczeem. De ziekte ontstaat in de meeste gevallen vóór het vierde levensjaar, maar kan ook pas op latere leeftijd tot uiting komen. We weten dat 20 procent van de kinderen eczeem heeft. Een deel groeit daar overheen, maar 5 tot 10 procent van de volwassenen blijft er last van ­hebben.”

“Erfelijke factoren spelen een grote rol”, zegt De Bruin-Weller, gevraagd naar de oorzaken van eczeem. “Als een van je ouders er last van heeft, is de kans groot dat jij op latere leeftijd ook eczeem zult ontwikkelen. In geval van beide ouders wordt die kans nog groter. Daarnaast zien we dat mensen met eczeem vaak ook last hebben van astma, hooikoorts of een voedsel­allergie.”

Ook is er bij eczeem sprake van een overactief afweersysteem en een verminderde barrièrefunctie van je huid, waardoor die sneller geïrriteerd kan raken. De Bruin-Weller: “Eczeem uit zich door droogheid, schilfering en soms door een verdikking van de huid. Bijna alle mensen met eczeem hebben een droge huid, maar alleen een droge huid is niet genoeg voor de ­dia­gnose eczeem. De jeuk is het meest storend. Die kan zo extreem zijn dat mensen niet meer kunnen slapen. Dat kan leiden tot vermoeidheid, depressie en angst. Je kunt die extreme jeuk vergelijken met muggenbulten over heel je lichaam.

“Bij baby’s kan het eczeem over het hele lichaam aanwezig zijn. Tijdens de schoolleeftijd manifesteert de huidziekte zich voornamelijk in de elleboogplooien en knieholtes. Op volwassen leeftijd kan het eczeem eigenlijk overal voorkomen, vaak ook op het gezicht, de hals en soms op de handen, wat extra vervelend is omdat het zo goed zichtbaar is.

“Wat gek is, is dat eczeem zich dus kan verplaatsen. Het kan ook even verdwijnen, en daarna terugkomen. Dat is natuurlijk heel vervelend, omdat je dacht dat het voorbij was.”

Ieder zijn zalfje

Is er iets tegen eczeem te doen? “In de jaren 50 zijn we begonnen met het smeren van hormoonzalf”, zegt De Bruin-Weller. “Later, in de jaren 90, volgden afweerremmende medicijnen. Sinds 2017 zijn er nieuwe middelen op de markt in de vorm van een injectiepreparaat, dat je eens in de twee weken moet laten inspuiten. Hierdoor neemt de jeuk af en worden de plekjes minder groot. Het kan een goed alternatief zijn voor de vele crèmes die je anders je hele leven moet blijven smeren. Daarnaast zijn er sinds drie jaar ook nieuwe pillen. In korte tijd is er veel medicatie bijgekomen.

“Belangrijk om te weten is dat je van eczeem niet kunt genezen. De zalven hebben net als de medicijnen een remmende werking. Je hebt dan minder last van jeuk. Maar zodra je stopt met de zalf, zal de huid­aandoening terugkeren. Eczeem is een chronische aandoening.

“Ik hoor vaak dat het heel vervelend is dat je de rest van je leven allerlei zalfjes moet blijven smeren. Laat je daarom adviseren, want de ene zalf is de andere niet. Met een goede begeleiding kun je een zalfje uitkiezen dat voor jou lekker voelt. Zo kan ik adviseren in de zomer een minder vette zalf te smeren dan ’s winters.”