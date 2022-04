Wat is Elon Musk met Twitter van plan nu hij de grootste aandeelhouder is?

Na die bekendmaking rees meteen de vraag of Musk invloed wilde gaan uitoefenen op Twitter, en zo ja: hoe. De eerste vraag is met zijn toetreden tot de board of directors , waarin zowel uitvoerende bestuurders als toezichthouders (commissarissen) zitten, beantwoord: ja, dat wil hij gaan doen en hij krijgt daartoe de gelegenheid van de uitvoerende bestuurders.

De kans is groot dat Musk zal aansturen op minder censuur bij Twitter. Musk heeft geregeld kritiek geuit op Twitter en onder meer gezegd dat het platform de vrijheid van meningsuiting niet genoeg respecteert. Musk startte deze week zelfs een poll, waarin hij gebruikers vroeg of zij vinden dat Twitter het principe van de vrijheid van meningsuiting zelf echt naleeft. Een meerderheid van de mensen die reageerde, antwoordde ‘nee’.

Het aandeel steeg met meer dan 20 procent

Musk kocht in maart 73,5 miljoen aandelen Twitter is daarmee de grootste aandeelhouder van het socialemediaplatform. Hij heeft nu een paar miljoen aandelen meer dan het grote investeringsfonds Vanguard en de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Toen bekend werd dat Musk een belang in Twitter had gekocht, steeg het aandeel met meer dan 20 procent. Musks aandelen werden in een dag 634 miljoen dollar meer waard.

Musk startte deze week ook nog een andere poll: hij wilde peilen of twitteraars vinden dat er een redigeerknop voor tweets moet komen. Zo’n knop om berichten te bewerken is er nu niet: wie een tweet wil redigeren, raakt niet alleen het bericht kwijt, maar ook alle reacties van andere twitteraars.

Naast criticus is Musk ook een actieve gebruiker van Twitter. Hij heeft 80 miljoen volgers. Er zijn maar weinig wereldburgers die op een dergelijk aantal prat kunnen gaan. Een paar weken geleden berichtte hij dat hij overwoog om zelf een platform te beginnen.

In de problemen door zijn getweet

Musks tweets hebben hem al een paar keer in de problemen gebracht. In 2018 meldde hij dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen en suggereerde hij dat er partijen waren die de aandelen zouden kopen. Dat bleek later niet het geval. De instelling die waakt over de gang van zaken op de Amerikaanse beurzen, tikte Musk toen op de vingers: hij mocht topman van Tesla blijven, maar moest voortaan zijn tweets eerst ter goedkeuring voorleggen aan juristen voordat hij ze de wereld in zou slingeren. Tegen die beslissing tekende Musk later beroep aan. Dat loopt nog.

Vorig jaar legde Musk in een tweet de vraag voor of hij een deel van zijn belang in Tesla moest verkopen. Nadat een meerderheid van de respondenten ‘ja’ had geantwoord, verkocht Musk een groot pakket aandelen.