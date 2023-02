Wat flitst daar zo in het heelal? Astronomen komen dichter bij het antwoord

De kosmos flikkert en knippert. Gemiddeld elke twee minuten vindt er in een ver sterrenstelsel ergens in het heelal een ultrakorte explosie plaats. In eenduizendste seconde komt daarbij evenveel energie vrij als de zon in een paar dagen produceert. Maar de mysterieuze flitsen zijn alleen te “zien” met een radiotelescoop. En wát er flitst, knalt of explodeert – geen mens die het weet.

Een vreemd ogende radiotelescoop in de Canadese provincie Brits Columbia brengt daar misschien verandering in. Tenminste, dat is de hoop van de Nederlandse radioastronoom Ziggy Pleunis, die sinds anderhalf jaar verbonden is aan de universiteit van Toronto. “We beginnen steeds meer patronen te zien”, zegt hij. “Zo krijgen we langzaam maar zeker een steeds beter beeld.”

Gezien de hoeveelheid uitgestraalde energie ontstaan de flitsen waarschijnlijk bij catastrofale ontploffingen van zware sterren of aan het oppervlak van neutronensterren – de kleine, compacte overblijfselen van supernova-explosies met een enorm hoge rotatiesnelheid en een waanzinnig sterk magneetveld. Vandaar de belangstelling van astronomen: onderzoek aan radioflitsen kan veel informatie opleveren over het stervensproces van sterren en over de meest extreme materievormen in de natuur.

Eerste flits werd in 2007 ontdekt

In een groot artikel dat later dit jaar gepubliceerd wordt in The Astrophysical Journal beschrijven Pleunis en zijn collega’s hun onderzoek aan tientallen fast radio bursts die niet één keer “afgaan”, maar meerdere explosies vertonen, met tussenpozen van vele dagen of zelfs maanden. “Dit is een van de belangrijkste artikelen over dit onderwerp van de afgelopen tijd”, zegt Jason Hessels van de Universiteit van Amsterdam, die ooit Pleunis’ studiebegeleider was, maar niet betrokken was bij het nieuwe onderzoek.

Het mysterie is al ruim vijftien jaar oud; de eerste radioflits werd – min of meer bij toeval – in 2007 ontdekt. Dat ze eerder nooit opvielen, komt voornamelijk doordat radiotelescopen een extreem klein beeldveld hebben. Het is alsof je tijdens Oud en Nieuw om je heen kijkt door een drinkrietje – kleine kans dat je dan net de explosie van een vuurpijl in beeld krijgt. Jarenlang bleef het aantal bekende radioflitsen dan ook steken op een handjevol, hoewel de bijbehorende statistiek uitwees dat er vele honderden per dag moeten voorkomen.

De Canadese Chime-telescoop leidde tot een omwenteling. Chime bestaat uit vier halfpipevormige antennes van 100 meter lang die vrijwel continu een veel groter deel van de hemel in het oog houden. Sinds de ingebruikname in 2018 – “ik heb nog meegeholpen met de bekabeling”, zegt Pleunis – heeft het instrument al ruim duizend snelle radioflitsen gevonden. Daar zaten 21 “repeaters” tussen: bronnen die meer dan één keer een explosie te zien gaven.

In één klap 25 herhalers erbij

Het nieuwe onderzoek van Pleunis en zijn collega’s voegt daar nu in één klap 25 nieuwe “herhalers” aan toe, plus nog eens 14 twijfelgevallen. Alle Chime-waarnemingen tussen 2018 en voorjaar 2021 zijn daartoe opnieuw zorgvuldig geanalyseerd. Vervolgens keken de astronomen in detail naar de eigenschappen van die herhalers, om te zien of er een fundamenteel verschil is met de ogenschijnlijk enkelvoudige flitsen.

Ogenschijnlijk, want wie weet zijn álle snelle radioflitsen wel herhalers. “Dat is de interessante vraag”, zegt Pleunis. “Is er sprake van twee groepen, of zijn het allemaal dezelfde soort bronnen?” Of, in de woorden van Hessels: “Misschien zijn de enkelvoudige flitsers wel gewoon minder actieve repeaters.” In dat geval weet je zeker dat het niet om allesvernietigende sterexplosies kan gaan – dan zou er immers niets overblijven om later nog meer flitsen te produceren.

Het verrassendste resultaat van het nieuwe onderzoek is dat de flitsfrequentie van de 60 herhalers die Chime tot nu toe heeft ontdekt heel gevarieerd is. “Sommige zijn behoorlijk actief, maar verdwijnen na verloop van tijd van het toneel”, zegt Pleunis, “andere doen een paar jaar lang niks en vertonen dan opeens weer allemaal vuurwerk – een beetje als een vulkaan die een tijd lang slaapt en dan weer actief wordt.” Niet zo’n gek idee dus dat álle snelle radioflitsen herhalers zijn; de meeste hebben we dan gewoon nog niet lang genoeg in de gaten gehouden.

Aan de andere kant: de herhalende flitsen duren gemiddeld korter en ze produceren meestal radiostraling in een smaller frequentiebereik. Ook lijken ze door de bank genomen op kleinere afstanden in het heelal te staan dan de enkelvoudige flitsen, hoewel dat mogelijk een schijnbaar effect is. “Die verschillen die we óók zien tussen de twee groepen – dat is dus de puzzel,” aldus Pleunis.

Breed scala aan eigenschappen

Volgens Akshatha Gopinath van de Universiteit van Amsterdam, die snelle radioflitsen bestudeert met de Nederlandse Lofar-radiotelescoop en niet betrokken was bij het nieuwe onderzoek, is er nog geen sprake van consensus binnen de fastradioburstgemeenschap. “De flitsen vertonen zo’n breed scala aan eigenschappen”, zegt ze; “eerlijk gezegd lijkt het me toch waarschijnlijker dat er sprake is van verschillende soorten bronnen.”

Gopinath benadrukt wel het belang van het nieuwe artikel. “Alleen Chime kan dit soort onderzoek doen”, zegt ze. Gelukkig is er sprake van nauwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen. Zo kunnen de nieuwe “repeaters” die met Chime zijn gevonden nu in detail bekeken worden met andere radiotelescopen zoals Lofar, die beter in staat zijn om de exacte locatie van de flitser vast te stellen.

Binnenkort moet Chime dat trouwens zelf kunnen: in Canada en de Verenigde Staten worden kleinere versies van de telescoop gebouwd, die met de grote broer in Brits Columbia samenwerken om zo veel nauwkeuriger positiemetingen te doen.

Ziggy Pleunis durft geen voorspellingen te doen, maar, zegt hij: “In de komende paar jaar moeten we toch wel een redelijk idee krijgen van de ware aard van sommige bronnen. Ik word graag verrast.”