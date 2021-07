Wat als je kind steeds bij je in bed kruipt?

Alle ouders hebben weleens nachtelijk bezoek. Maar is het erg dat een kleuter steevast nog bij de ouders slaapt? En hoe pak je het aan als je als ouders je bed wil reclaimen?

Eerst het goede nieuws: “Er is geen goed of fout. Het gaat erom hoe het gezin het ervaart”, zegt slaapcoach Ewelina de Groot. In sommige huishoudens is samen slapen een bewus­te keuze. Bij andere gezinnen is het eerder een laatste redmiddel: het kind wordt in bed getolereerd om nog een béétje nachtrust te pakken.

In drie vijfde van alle landen hebben kinderen geen slaapproblemen doordat ze bij de ouders slapen, zegt ­psycholoog Emmeliek Boost. Toch is het volgens haar goed dat kinderen leren om in hun eigen bed te blijven. “Je bevordert de zelfstandigheid en geeft je kind vertrouwen: jij kan dit.”

Dat ook oudere kinderen wakker worden en verlangen naar papa en mama is goed te verklaren. Boost: “Ze zijn zelfstandig en gaan naar school, maar er zijn veel zaken die ze niet kunnen plaatsen. Wat ze overdag niet begrijpen, vullen ze in hun dromen in met fantasie. Nachten kunnen hierdoor onrustig zijn.”

Probeer de reden te achterhalen, ­adviseert De Groot. “Is het behoefte aan aandacht? Je ziet soms dat ­kinderen op drukke dagen, waarop ze naar de buitenschoolse opvang gaan, die nabijheid alsnog opzoeken.” Je kunt een deel van de onrust wegnemen door overdag momenten van bewuste aandacht voor je kind in te plannen. “Door meer ontspanning komen ze in de flow om goed te slapen.” Het kan ook zijn dat er simpelweg een gewoonte is ontstaan.

Bespreek overdag met je kind dat je het anders wilt aanpakken. “Zeg: ‘Ik merk dat je steeds bij ons in bed komt en dat ik hierdoor minder goed slaap. Dat betekent ook dat ik sneller geïrriteerd raak overdag’”, adviseert Boost. Vraag aan je kind: wat heb jij nodig om zelf weer lekker in slaap te vallen? “Maak het beeldend door een tekening te maken. Het is van groot belang dat het kind met het idee komt, niet de ouder.” Geeft het kind aan dat een muziekdoosje naast bed zou helpen? Of wil zoonlief een knuffel als hij bang is? Borduur daar op voort: welke knuffel, waar leggen we hem? Zo creëer je een ­nachtroutine.

Wat als het toch niet werkt? “Dan pak je de volgende dag de tekening en doorloop je alle stappen en laat je merken dat je samen een betere oplossing moet vinden die supergoed werkt”, zegt Boost. “Geef in ieder geval nooit straf en ga geen heisa maken in de nacht. Dan houd je het probleem alleen maar in stand.”

De Groot adviseert om je kind met zachte hand terug naar het eigen bed te leiden, ook als dat twintig keer per nacht is. In het begin kun je erbij blijven, maar bouw dit langzaam af. Het gaat erom dat kinderen zich veilig voelen in de eigen slaapomgeving. “De truc is dat jij rustig blijft en niet die onmacht gaat ­voelen. Het voordeel van een plan is dat je weet wat je te doen staat.”