Washandjes werden een symbool van ouderwetse dufheid

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Soms is het een verademing om ergens geen grote fan van te zijn. Neem nu dat concert van The Rolling Stones. Het laat me siberisch koud of ze vijftig, vijfhonderd of vijfduizend euro vragen voor een ticket in de golden circle. Ondanks een zekere sympathie voor de duivel, zouden ze mij dat geld moeten géven voor ik mij wil gaan vergapen aan ouden van dagen die geforceerd en houterig de eeuwige jeugd najagen. Soms denk ik dat onthechting het antwoord is op vele vragen.

Intussen moet je wel blijven eten en ademen. Zolang dat nodig is, heb ik de neiging om in de supermarkt extra rijst en pasta in de winkelkar te laden. Je weet maar nooit of spaghetti bolognaise straks ook onbetaalbaar wordt. “Er kon weleens schaarste komen”, zeg ik tegen mijn dochter van vijftien, die bij het aanrecht een glas water staat te drinken en zich net niet verslikt. “Schààrste?”, echoot zij, en schiet in de lach. Ik hoor haar denken: ‘Vadertje toch’.

Om te besparen op gas en water, wast vadertje zich tegenwoordig weer vaker aan de lavabo. Voorbij zijn de dagen van elke dag zonder nadenken in de douche te springen.

Jezelf aan de lavabo reinigen, valt echter niet mee zonder het gebruiksvoorwerp dat washand wordt genoemd. Vroeger waren washanden heel gewoon, ze werden liefkozend washandjes genoemd. Toen de weelde de wereld veroverde, vielen ze in ongenade. Ze werden een symbool van ouderwetse dufheid, waarmee je niet gezien wou worden in wat intussen de natte cel was gaan heten.

Een kameraad van mij voorspelt al langer de revival van de washand. Hij is een ondernemer, het type dat kansen grijpt en problemen ‘uitdagingen’ noemt. Hij investeerde in een bedrijf dat washanden vervaardigt en is ervan overtuigd dat zulks hem geen windeieren zal leggen. “Ze zijn alweer te koop op Bol.com”, jubelt hij. Hij laat mij de omschrijving lezen die zo banaal is dat ik er bijna van in de lach schiet: ‘Geen tijd of zin om te douchen? Fris je dan even snel op bij de wastafel met een washandje en je kan er weer de hele dag tegenaan.’

“Ze zouden er beter bij vermelden,” zegt mijn kameraad, “hoeveel euro’s je jaarlijks kunt besparen aan gas en water met de aankoop van een half dozijn nederige washanden.”

“Ik denk dat het wel lastig wordt om de businessmarkt te penetreren”, werp ik tegen. “In hotels bijvoorbeeld vind je altijd wel handdoeken, maar nooit washandjes. Hoe zou dat komen?”

“Wellicht vinden mensen het geen prettige gedachte,” antwoordt hij schoorvoetend, “om een lapje te gebruiken waarmee tientallen onbekenden al hun edele delen gesopt hebben. Ook al ging het daarna in de kookwas.”

“Die redenering geldt tot op zekere hoogte toch ook voor handdoeken?”

“Klopt”, grijnst hij. “Maar daar kun je jezelf nog wijsmaken dat je een ander stukje gebruikt van de handdoek.”

Tegen zoveel logica kan ik niets inbrengen. De mens blijft mij verbazen, in zijn grote wapenfeiten en in de kleine. Hoewel sommigen er vragen bij stellen, was ik deze week erg onder de indruk van de moed van Marina Ovsyannikova. U weet wel, de journaliste van Russia One die zich in beeld werkte met een zelfgeschreven plakkaat tegen de oorlog. Zij zuiverde de naam van alle Marina’s en vredelievende Russen ter wereld.

Zonder washand en in haar eentje.