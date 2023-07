Warmte steeds vaker dodelijk: hitte kostte vorige zomer 62.000 Europeanen het leven

Veruit de meeste hittedoden vielen in Zuid-Europa, dat in 2022 werd geteisterd door de ene na de andere hittegolf, bosbranden en droogte. Zo’n 18.000 mensenlevens eiste de hitte in Italië, gevolgd door Spanje (11.300 hittedoden) en Frankrijk (4.800). In het noorden springt Duitsland eruit, met rond de 8.200 extra sterfgevallen door de hitte.

In België overleden 434 mensen. Maar het zouden er, vanwege de toevalsmarges rondom dat getal, ook nul kunnen zijn, becijferen wetenschappers van het Catalaanse onderzoeksinstituut ISGlobal, in vakblad Nature Medicine.

Dát er in 2022 veel hittedoden vielen was al bekend, maar het is voor het eerst dat epidemiologen de precieze aantallen ontrafelen. Veruit de meeste hittedoden, ongeveer twee derde, bezweek tussen half juli en half augustus, toen de hitte in Europa op haar hevigst was. Zo’n driekwart was de 80 jaar gepasseerd. Toch kwamen er nog steeds zo’n 4.800 Europeanen van onder de 65 om het leven: honderdvijftig stadsbussen vol.

Europese landen moeten als de wiedeweerga hun hitteplannen verbeteren, vindt onderzoeksleider Hicham Achebakobal dan ook. “De temperaturen van 2022 kun je niet exceptioneel noemen, aangezien men ze had kunnen zien aankomen op basis van het temperatuurverloop van de jaren ervoor.” Ondanks alle waarschuwingen blijkt de zomer van 2022 haast net zo dodelijk als de ongeveer 70.000 Europese doden van de hittegolf van 2003, die te boek staat als Europa’s eerste echte klimaatramp.

Omgerekend in aantal doden per miljoen inwoners verdwijnt Duitsland uit de top vijf van zwaarst getroffen landen. Dat lijstje bestaat dan uit Italië (295 hittedoden per miljoen inwoners), Griekenland (280), Spanje (237), Portugal (211) en Bulgarije (176 doden per miljoen). België doet het met 38 hittedoden per miljoen inwoners minder goed dan Nederland (27) maar beter dan Frankrijk (73) en Duitsland (98 per miljoen).

Overigens heeft de klimaatopwarming ook een verrassend ander effect. Doordat de winters zachter worden, gaan er door de bank genomen juist mínder mensen dood door seizoenseffecten. Tegenover iedere warmtedode staan momenteel immers zo’n tien winterdoden, zegt de Nederlandse thermofysioloog Hein Daanen (Vrije Universiteit Amsterdam) – waarbij men ook de seizoensgriep meetelt als wintersterfte.

Dat is echter geen argument om de opwarming van de aarde minder serieus te nemen, benadrukt Daanen: op een zeker punt verandert immers de balans en gaat de zomersterfte zwaarder wegen. “Dan heb je de poppen ook wel echt aan het dansen.” Het omslagpunt ligt volgens zijn berekeningen ergens voor het jaar 2080.

Veel vrouwen

Sinds 2013 warmen de Europese zomers opvallend snel op: ongeveer 0,14 graad komt erbij per jaar. Vermoedelijk komt dat vooral door uitdroging van de bodem. Het aantal warmtedoden in Europa gaat met bijna tweeduizend omhoog voor elk tiende van een graad dat de opwarming toeneemt, schat onderzoeksinstituut ISGlobal op basis van de cijfers van de laatste jaren.

Opvallend: van alle hittedoden in 2022 is zo’n 60 procent vrouw. Dat zal vooral komen doordat vrouwen gemiddeld ouder worden, redeneren de ISGlobal-onderzoekers. Daardoor zijn ze oververtegenwoordigd onder de kwetsbare groep ouderen die het zwaarst lijdt onder de hitte.