Wanneer mensen (een klein beetje) lsd verkiezen boven medicatie

Het nemen van psychedelische drugs in kleine doses zit in de lift. Dat suggereert een jaarlijkse internationale onlinebevraging. Opvallend: sommige mensen verkiezen een beetje lsd of een stukje paddo boven de medicatie die ze normaal nemen.

Eerst het goede nieuws: globaal genomen lijken mensen in 2021 iets minder drugs (ook alcohol en tabak) genomen te hebben dan het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse online bevraging Global Drug Survey (GDS). Die werd deze keer door 32.000 mensen uit twintig verschillende landen, waaronder België, ingevuld.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de lichte afname is. Een piste die de studie zelf naar voor schuift, is dat de respondenten dit jaar gemiddeld iets ouder waren dan in 2020.

Opvallend is echter vooral de trend van microdosing waar het rapport gewag van maakt. Dat is het nemen van (vaak psychedelische) drugs in kleine hoeveelheden. Volgens de studie zit dat fenomeen de laatste vier jaar in de lift.

Van de ongeveer 6.000 mensen die het laatste jaar lsd of paddo’s namen, gaf 22 procent aan dat ze dat in zulke kleine microdoses namen. Ongeveer de helft van die groep nam de psychedelische drugs enkel in kleine hoeveelheden, de andere helft gebruikte ook ‘normale’ hoeveelheden.

Voor ons land vallen er geen cijfers uit de survey te halen voor microdosing, daarvoor waren de aantallen te klein. Ook Tom Evenepoel van De Druglijn heeft geen weet van Belgische cijfers. Al kent hij het fenomeen wel en geeft hij aan dat er sinds enkele jaren wel “vernieuwde aandacht voor is, ook in ons land”. “Ik houd wel een slag om de arm: het publiek dat de GDS invult, heeft vaak al behoorlijk wat ervaring met druggebruik en probeert dat verantwoordelijk te doen. Zij behoren niet tot de groep riskante gebruikers. Dat zorgt automatisch voor een vertekening.”

Nood aan onderzoek

Waarom doen mensen dat eigenlijk, psychedelische drugs nemen in zulke kleine doses? In Silicon Valley gebeurt het al langer, door mensen die denken dat ze op die manier hun creativiteit opkrikken. “De voorbije jaren bleek puur recreatief gebruik de voornaamste reden”, zegt Adam Winstock, psychiater en trekker van de Survey. “Dit jaar veranderde dat en lijken mensen microdoses van drugs te gebruiken om mentale problemen te bestrijden.”

Zelf ziet Winstock een link met de pandemie. Volgens hem deden mensen aan zelfmedicatie omdat de wachttijden voor psychologische hulp het afgelopen jaar alleen maar langer werden. Deze hypothese valt echter noch hard te maken, noch te ontkennen, zeggen Belgische experts. “Al betwijfel ik of mensen die voordien nog nooit psychedelische drugs namen, dat plots zijn gaan proberen”, zegt Evenepoel.

Medicatie

Van alle mensen die zeiden LSD of mushrooms te nemen in microdoses, gebruikte ongeveer een vijfde ook medicatie omwille van een mentaal probleem. De helft daarvan zei dan weer dat ze dat medicatiegebruik afbouwden of zelfs algeheel stopten. Dit laatste kan, voor alle duidelijkheid, gevaarlijk zijn. “Het is echt geen wijs idee om zonder begeleiding van een dokter antidepressiva of antipsychotica af te bouwen”, zegt ook professor psychiatrie Geert Dom (UAntwerpen).

Maar het gebeurt wel, dat mensen psychedelische drugs – al dan niet in kleine doses – willen proberen als behandeling van psychologische problemen. “Ik had laatst nog een patiënt die daarmee wilde experimenteren”, zegt Dom.

Veelbelovend

Volgens Dom gebeurt er ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar. “Er bestaan twee groepen: zij die het gebruik van drugs in hoge doses onderzoeken als behandeling, bijvoorbeeld voor depressies, en zij die het gebruik van microdoses onderzoeken”, zegt hij. “Bij het eerste zijn de resultaten veelbelovend. Voor het tweede bestaat weinig tot geen wetenschappelijk bewijs. Al is er ook gewoon extreem weinig wetenschappelijk onderzoek naar.”

En laat net dat laatste erg moeilijk zijn: doordat zulke drugs illegaal zijn, is het erg moeilijk om er wetenschappelijk onderzoek naar te doen. “Terwijl dat echt nodig is”, zegt Dom. “Deze producten zijn veelbelovend.”