Wanneer golden retrievers en dolfijnen gaan zwemmen

Je hebt van die momenten dat je angstvallig de verborgen camera zoekt. En je hebt van die situaties waarin je angstvallig afwacht tot Bart Peeters opduikt.

Ieder moment kan hij nu, snorkel- en zwemvliesgewijs, een microfoon onder de neus van de golden retriever steken. “Wel, Antar, vertel eens. Wat is jouw droom?” Ah, blaft Antar dan, ik zou graag eens met dolfijnen zwemmen, Bart. “Antar, dan doet we dat toch gewoon?” Waarop de viervoeter zijn innerlijke zeehond channelt en een uur lang een vrolijke vriendschap met de intelligente zeedieren onderhoudt. Dat laatste is overigens echt gebeurd. Antar is de scheepshond van Faisal Khalaf en samen met zijn baasje vaart hij er dagelijks op uit om toeristen die graag in de Rode Zee willen duiken de tijd van hun leven te bezorgen.

Een enkeltje Egypte en de droom van Antar kan dus ook de uwe worden. Of u daarna ook een beertje van de Droomfabriek krijgt, dat durven we dan weer te betwijfelen.