Waarom zweet ik zo hard in mijn slaap? ‘Meestal is het ongevaarlijk, maar er kán meer aan de hand zijn’

“Nachtzweten is iets raars. Meestal is het volkomen ongevaarlijk, maar het kan zijn dat er meer aan de hand is”, zegt dokter Kate Rowland, assistent-professor huisartsengeneeskunde in Chicago.

“Zweten in je slaap is zeker geen zeldzaam fenomeen en het komt op alle leeftijden voor”, zegt Rowland. Tien tot veertig procent van de mensen zou er al eens last van hebben gehad.

Er zijn veel mogelijke oorzaken van ‘nachtzweten’. “De meest voor de hand liggende is: een te warme slaapkamer”, zegt Rowland. “Een temperatuur tussen pakweg 15 en 19 graden is ideaal. Als het niet lukt om je kamer op die temperatuur te houden, moet je het eens proberen met een ventilator, of met minder dekens of minder dikke slaapkleding.”

Dat laatste ligt niet zo voor de hand, omdat we het graag warm hebben om goed te kunnen inslapen. Maar zodra we in dromenland vertoeven, is het eigenlijk al vlug te warm, met dat dekbed of die flanellen pyjama. Dan begint je lichaam de temperatuur te reguleren - door te gaan transpireren.

As je ’s nachts ondanks koele omstandigheden toch bovenmatig zweet, dan is het aangeraden om eens bij de dokter langs te gaan. Die zal je allicht vragen of je verkouden bent of kortademig, of je je koortsig voelt of last hebt van pijn, vermoeidheid of gewichtsverlies.

Een infectie die koorts veroorzaakt kan altijd tot nachtzweten leiden, maar in enkele gevallen kan een ernstige aandoening, zoals hiv, tbc, malaria of de ziekte van Pfeiffer, de oorzaak zijn. Nachtzweten kan zelfs een symptoom zijn van lymfeklierkanker, zegt dokter Rowland.

Menopauze

“Een paar gerichte vragen en één of twee laboratoriumtests maken je meestal al veel wijzer”, zegt Andrea Matsamura, een slaapgeneeskundige uit Portland, Oregon. Zij ziet nogal eens patiënten in de menopauze die veel last hebben van nachtzweten, vaak in combinatie met opvliegers.

“Hevig nachtelijk transpireren is vaak ook het gevolg van onregelmatig ademen,” zegt ze, “wat dan weer op slaapapneu kan duiden.” Ander onderzoek wees uit dat nachtzweten ook te maken kan hebben met slapeloosheid, het ‘rustelozebenensyndroom’ (RLS) of narcolepsie (overdag vaak plotseling in slaap vallen). Tot slot kunnen ook antidepressiva, medicijnen tegen suikerziekte en bepaalde hormoonbehandelingen nachtelijk transpireren in de hand werken.

Zeer vaak blijft de oorzaak echter onduidelijk, zegt dokter Rowland. “En dat is soms frustrerend.”

Soms is er ook niet echt iets ernstigs aan de hand. Het lichaam probeert gewoon de temperatuur bij te stellen door te gaan transpireren. Sommige mensen zweten ook meer dan andere.

Andrea Matsamura raadt wel aan om vlak voor het slapengaan niet te gaan fitnessen of joggen, en om alcohol en warme dranken te vermijden. “Ook late zware maaltijden kunnen in bed tot overmatige transpiratie leiden”, zegt ze.

“En probeer eens een paar nachten alleen te slapen, als je normaliter een partner naast je hebt liggen”, raadt ze aan. “Zo’n lichaam aan je zij is toch een soort oventje, het geeft behoorlijk wat warmte af.”

