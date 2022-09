Waarom zijn er nog geen elektrische vliegtuigen?

‘We kunnen het al”, zegt mobiliteitsexpert Carlo van de Weijer. “Op dit moment wel nog alleen in kleine tweepersoons elektrische vliegtuigen, maar de ontwikkelingen gaan snel.” Er zijn vliegtuigen in ontwikkeling voor negen mensen en vanaf 2030 misschien wel voor veertig man, met een maximaal bereik van 500 kilometer.

Belangrijkste probleem is nu nog de batterij. “Batterijen zijn erg zwaar. Zeker in vergelijking met kerosine, dat veel meer energie kan dragen per kilogram. In vergelijking met een traditioneel vliegtuig moet je dus veel meer gewicht aan batterijen meenemen voor dezelfde hoeveelheid energie. Alles bij elkaar zo’n twintig keer meer gewicht.”

Een vliegtuig dat op kerosine vliegt wordt onderweg ook nog eens steeds lichter, omdat je de brandstof verbruikt. “Daardoor wordt het vliegtuig tijdens de vlucht steeds zuiniger, terwijl batterijen even zwaar blijven, of ze nu vol of leeg zijn. Gelukkig heeft een elektromotor weer als voordeel dat hij zuiniger omgaat met de energie uit de batterijen.”

Het goede nieuws is dat de ontwikkelingen van batterijen snel gaat: ze worden steeds beter en lichter. “Die accu in het vliegtuig moet je om de zoveel jaar vervangen. Daardoor behoud je hetzelfde vliegtuig, maar krijg je er, onder de motorkap, wel een steeds beter vliegtuig voor terug.”

Kunnen we dan eindelijk naar een tropisch eiland vliegen zonder schaamte? Dat niet per se, zegt Van de Weijer: “Elektrisch vliegen gaat het duurzaamheidsprobleem rondom vliegen niet helemaal oplossen. In potentie kan het wel 5 tot 10 procent van de vluchten vervangen, maar vooral op de kortere routes en kleinere vliegtuigen.

“Het is dus niet zo dat we met meer dan tweehonderd man in een elektrisch vliegtuig naar Barcelona zullen stappen. En al helemaal niet naar de andere kant van de oceaan. Elektrisch vliegen kan onder de streep dus maar 1 procent van het aantal kilometers dat passagiers afleggen vervangen. En daarmee dus ook maar een heel klein aandeel van de CO2 die nu wordt uitgestoten door vliegtuigen.”

Kleine luchthavens

Toch gaat elektrisch vliegen volgens de mobiliteitsexpert waarschijnlijk wél ons hele beeld van vliegen veranderen. Je hoeft namelijk niet meer via Brussel, Schiphol of Eindhoven om het vliegtuig te pakken, maar je kunt dat doen vanaf een vliegveld dichter bij jouw woonplaats.

“Er zijn in Europa zo’n tweeduizend kleinere luchthavens die je in één keer met elkaar kunt verbinden met relatief goedkope, kleine en stille vliegtuigen.” Waardoor je om de hoek het vliegtuig pakt naar je wintersportvakantie.

Van de Weijer: “Elektrische vliegtuigen zijn dus niet de oplossing voor het verduurzamen van de luchtvaart, maar ze kunnen minder duurzame en onveiligere autoritten vervangen en ze bieden een veel beter en duurzamer alternatief voor het aanleggen van nieuwe internationale spoorverbindingen.”