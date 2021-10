Waarom vinden we iemand met humor zo aantrekkelijk?

Humor staat bij veel singles bovenaan op de eisenlijst als het om hun toekomstige partner gaat. Maar waarom vinden we humor zo belangrijk?

Dat humor je een goed gevoel geeft, weet ook sociaal psycholoog Madelijn Strick. Zelf werd ze in haar studententijd smoorverliefd op haar studiegenoot na een middagje op de curlingbaan. Omdat ze er beiden niets van konden, lagen ze de hele middag in een deuk. Later heeft ze zich nog vaak afgevraagd of dat lachen de sleutel tot succes was. Ze ging dan ook onderzoek doen naar humor.

Er is een duidelijk effect in je brein te zien wanneer je een grap maakt, of wanneer je om iets moet lachen. Het voorste gedeelte van de hersenen, de prefrontale cortex, wordt dan actief. Dat gebied helpt je om stukjes informatie te verbinden, zoals het luisteren naar de grap en het snappen van de clou. Strick: “Op het moment dat de frank valt, wordt een ander gebied actief, namelijk het beloningsgebied. Dat is het gebied dat ook ‘aan’ gaat wanneer je van seks, chocolade en drugs geniet.”

Als we het hebben over humor in de zoektocht naar een partner, is het verschil tussen mannen en vrouwen opvallend. Zo weten we dat heteroseksuele vrouwen op mannen met humor vallen, en mannen juist naar een vrouw zoeken die om hun grappen lacht. Voor de datende mannen in kwestie heeft Strick dan ook een tip: “Als je geen cabaretier in hart en nieren bent, geen zorgen. Je hoeft niet constant moppen te tappen. De humor kan ook ergens anders in zitten. Ga bijvoorbeeld iets grappigs doen samen.”

Daar is ook onderzoek naar gedaan. Hierbij lieten wetenschappers twee mensen naar het lab komen voor een eerste ontmoeting. Deze koppels ­kregen de opdracht om een bal over te gooien. Dat wordt op een gegeven moment een beetje saai. Bij sommige koppels werd er daarom een extra element toegevoegd. De één kreeg bijvoorbeeld een blinddoek om en de ander kreeg een rietje in de mond. Op die manier ging er natuurlijk van alles mis. Hoewel dat overgooien vaak niet meer goed lukte, lagen deze koppels wel constant in een deuk. En je raadt het al, uiteindelijk bleek dat die koppels elkaar na dit experiment leuker vonden dan de koppels die ‘gewoon’ moesten overgooien.

Hoe komt dat dan? “Allereerst is dit natuurlijk een goede ijsbreker”, zegt Strick. “Daarnaast gaat het beloningsgebied in het brein vuren. Dat positieve gevoel wordt gekoppeld aan de persoon met wie je dit hebt meegemaakt. Daardoor vind je die persoon dus leuker.

“Dus als ik je een wetenschappelijk verantwoorde datingtip mag geven: ga eens karaoke zingen, of haal het spel Twister uit de kast. Uit eigen ervaring kan ik je dus een potje curlen aanbevelen. Met een bezempje op het gladde ijs: het is gegarandeerd een succes.”