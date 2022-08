Waarom onze spraak zoveel complexer is dan die van de chimpansee: klein membraantje maakt groot verschil

Waarom zijn wij in tegenstelling tot andere primaten in staat om een erg gevarieerd scala aan klanken te produceren? Volgens een nieuwe studie in het vakblad Science zit de eenvoudigere ­architectuur van ons strottenhoofd daar voor iets tussen.

Net zoals andere primaten produceren wij geluiden doordat lucht uit de longen stembanden in het strottenhoofd doet trillen. Maar die trillingen verlopen bij ons stabieler en meer gecontroleerd dan bij veel andere zoogdieren, waardoor we het uitgebreide gamma klanken kunnen produceren dat de basis vormt van onze taal.

Een hoop herrie

In de nieuwe studie namen de wetenschappers het strottenhoofd van 43 primatensoorten ­onder de loep, waaronder gibbons, makaken en bavianen, en mensapen zoals chimpansees en ­gorilla’s. Bij alle apensoorten vonden ze in het strottenhoofd een membraantje terug dat bij mensen ontbreekt.

Om te achterhalen wat daarvan het effect is, filmden ze met kleine cameraatjes in het strottenhoofd van roepende apen, en pompten ze lucht door drie uit dode chimpansees verwijderde strottenhoofden. Met behulp van computermodel simuleerden ze tot slot wat er zou gebeuren als wij over zo’n membraan zouden ­beschikken.

“Daaruit blijkt dat het membraan wel toelaat een hoop ­herrie te produceren, maar geen verfijnde intonatie”, zegt Bart de Boer, die aan de Vrije Universiteit Brussel de evolutie van spraak bestudeert. “Het verdwijnen van dat lichte membraan vergemakkelijkte de controle over onze zwaardere stembanden, en zo ook de ontwikkeling van spraak.”

Less is more

Zo’n 6 à 7 miljoen jaar geleden gingen de voorouder van homo sapiens en de voorouder van onze nauwste verwant, de chimpansee, hun eigen evolutionaire weg. Het chaotisch flapperende membraantje moet daarna zijn verdwenen, maar wanneer precies is niet ­duidelijk.

Om spraak mogelijk te maken waren uiteraard ook nog andere aanpassingen nodig, zoals een daling van het strottenhoofd en een meer bewuste controle van het spraakkanaal vanuit het brein. “Het verlies van dat membraan lijkt wel een belangrijke stap richting meer complexe communicatie te zijn ­geweest”, aldus De Boer.

Enigszins paradoxaal lijkt onze complexe spraak dus ook het gevolg van een minder complex strottenhoofd. “Ons ­onderzoek toont aan dat in de evolutie minder soms meer is”, besluit onderzoeker Tecumseh Fitch (Universiteit Wenen).