Waarom kunnen veel mensen niet dansen?

Het is een vaak gestelde vraag aan cognitief neurowetenschapper Fleur Bouwer: ‘Waarom is mijn geliefde geen danswonder?’ Bouwer is afgestudeerd aan het conservatorium én in de psychologie en onderzoekt voor de Universiteit van Amsterdam hoe maatgevoel werkt in de hersenen.

Die maat is belangrijk om te kunnen dansen, benadrukt de neurowetenschapper. “De maat, of zo je wil de beat, is de regelmaat in het ritme waarop je kunt meetikken. Je kunt bijvoorbeeld testen of mensen de maat kunnen horen door ze muziek voor te schotelen met piepjes óp of juist naast de maat. Dan blijkt dat verreweg de meeste mensen het verschil goed kunnen horen.’’

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, heeft de meerderheid van de mensen dus een heel aardig maatgevoel.

Je brein verwerkt de maat in muziek als een trilling, zo legt Fleur Bouwer uit: “Ons brein zit er vol mee, namelijk in de vorm van kleine elektrische signalen. Daarmee communiceren hersencellen en die hebben de neiging om dat met regelmatige tussenpozen te doen.

“Als twee trillende systemen met ­elkaar in contact zijn, kunnen ze zich aan elkaar aanpassen zodat ze ­uiteindelijk synchroon lopen. Je brein doet dit ook met de beat: de hersengolven in je brein gaan gelijk lopen met de maat in de muziek. Als dat gebeurt, kunnen we precies voorspellen wanneer de volgende beat komt.”

Motorische coördinatie

Maar als zo veel mensen een redelijk maatgevoel hebben en ons brein die trillingen redelijk kan herkennen, waarom zijn dan vaak diezelfde mensen een houten klaas op de dansvloer?

Fleur Bouwer legt uit: “Als je wil meebewegen op ritme, moet je een beweging natuurlijk wel op tijd inzetten. Denk maar aan klappen op de maat. Je moet de beweging precies zo timen dat je handen op het juiste moment op elkaar slaan, zodat de klap precies tegelijk met de volgende beat valt.”

Je kunt het ritme dan nog zo goed horen, maar als het je niet lukt om met de juiste snelheid en op het ­juiste moment een beweging in te zetten, gaat het alsnog fout. Dat vereist best wat motorische coördinatie, en niet iedereen is daar even sterk in.

Dus wil je beter worden in dansen: oefen de theorie (door bijvoorbeeld naar veel verschillende ritmes te luisteren, help je je brein de maat te leren herkennen), maar vergeet vooral de praktijk niet: zorg dat je ook daadwerkelijk de dansvloer opgaat en train jezelf om op het juiste moment de moves te maken.