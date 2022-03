Waarom krijgen mannen steeds slechter zaad?

In de jaren zeventig bevatte één milliliter sperma gemiddeld 90 miljoen zaadcellen. In 2010 was dit gedaald naar gemiddeld 70 miljoen zaadcellen per milliliter. Waar komt deze afname vandaan?

“Zaadcellen worden in de zaadbal geproduceerd en dat proces duurt ongeveer zestig tot zeventig dagen”, vertelt uroloog-androloog Marij Dinkelman-Smit (ErasmusMC Rotterdam). Hierna worden de cellen in ongeveer tien tot twintig dagen naar de bijbal getransporteerd voor opslag. Bij een zaadlozing gaan ze via de zaadleider langs de prostaat, daarna mengen ze zich met zaadvocht uit de zaadblaasjes en vormen daarmee het witte kwakje dat we allemaal kennen. Een belangrijke factor in de zaadcelproductie is het hormoon testosteron.

Dinkelman-Smit: “Testosteron wordt door de zaadballen geproduceerd en zorgt ervoor dat de zaadcelproductie op gang blijft. Het wordt, naast de afgifte in de zaadbal, ook afgegeven aan het bloed. In je hersenen wordt het testosterongehalte gemeten en bij een te lage concentratie geven de hersenen je ballen een seintje om meer te produceren.’”

Mocht je nu van plan zijn wat extra testosteron te gebruiken voor die optimale zaadcelproductie, dan wordt dat door de uroloog afgeraden: “Dit heeft namelijk het tegenovergestelde tot gevolg. Als je testosteron van buiten gaat toevoegen, denken jouw hersenen dat er voldoende testosteron is en zal er dus geen seintje naar de zaadbal worden gestuurd.” Het gebruik van stoffen die testosteron bevatten, zoals anabolen, heeft dan ook een negatief effect op zaadcelproductie.

Hoe kan het nu dat vijftig jaar geleden de zaadkwaliteit van mannen hoger lag? Het precieze antwoord is er nog niet, maar het meest waarschijnlijke is onze ongezondere levensstijl ten opzichte van toen. Een goed voorbeeld is het stijgende aantal mannen met overgewicht. In het vetweefsel wordt testosteron omgezet in een ander stofje en te veel vetweefsel kan daarom leiden tot lage concentraties testosteron.

Naast overgewicht zijn er ook andere factoren, zoals roken, alcohol, medicijngebruik, ongezonde voeding, te veel cafeïne en gebruik van drugs die kunnen zorgen voor een verlaagde zaadkwaliteit. Doordat de zaadcelproductie ongeveer drie maanden duurt, heeft een verandering in levensstijl pas effect na drie tot vier maanden.

Een andere verklaring ligt mogelijk in een toename van hormoonverstorende stoffen in het milieu, zoals pesticiden en weekmakers in plastic. Deze stoffen zijn gelinkt aan een verstoorde ontwikkeling van de zaadbal bij baby’s die nog in de buik zitten, en dus later in het leven aan een verlaagde zaadkwaliteit.

Als laatste kan ook leeftijd een rol spelen. Hoewel mannen tot op late leeftijd zaadcellen produceren, neemt de kwaliteit van zaad met leeftijd wel af. Omdat mannen gemiddeld steeds later vader worden, kunnen mannen van nu vrouwen wellicht minder makkelijk zwanger maken dan vijftig jaar geleden.