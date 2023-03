Waarom de maan haar eigen tijdzone moet krijgen: ‘Als we er ooit willen verblijven, hebben we afspraken nodig’

Waarom is die ‘maantijd’ nodig?

“Mensen hebben nood aan het concept tijd om zaken te organiseren en gestructureerd te kunnen leven. Die tijd hebben we op aarde onderverdeeld in 24 uren omdat onze planeet er zolang over doet om rond haar eigen as te draaien. Maar de maan doet daar veel langer over: 29 dagen om precies te zijn. Per ‘maandag’ is het er ook nog eens twee weken donker en twee weken licht. Daarom kunnen we daar niet gewoon onze ‘aardse’ tijd hanteren. We moeten dus op zoek naar een gespecialiseerde ‘maantijd’. Als we ooit voor langere tijd op de maan willen verblijven - of er zelfs leven - moeten daar nu zeer duidelijke afspraken rond gemaakt worden.”

Dus we kunnen niet zomaar de bekende UTC+0 - de tijdsrekening op aarde - implementeren?

“Dat zou handig zijn, maar neen. Tijd is per planeet helemaal anders door de fysische wetten die er heersen. De eerste ‘nieuwe’ mensen op de maan moeten terechtkomen in een geheel nieuwe tijdzone.”

Hoe zou die ‘maantijd’ er dan kunnen uitzien?

“Er zijn heel wat mogelijkheden, maar ik vraag me vooral af of ze de nieuwe tijdrekening zullen opsplitsen in concepten die we al kennen, zoals dagen en uren. Het is ook mogelijk om nieuwe begrippen te verzinnen. In uren tellen zal in ieder geval moeilijk worden, daarboven. Een ‘maandag’ duurt de volle 29 dagen: vermenigvuldig dat met 24 en je krijgt 696. Een dag op de maan duurt dus bijna 700 uur. ‘Het is kwart voor 450' klinkt nogal abstract.”

Hoe doen we dat op andere planeten?

“Alleen Mars heeft zijn eigen tijdrekening. Daar rekenen we vooral in marsdagen, een zogenoemde SOL. De rode planeet draait in 24 en een half uur om haar as. Ook al is dat maar een half uur meer per dag, we verkijken ons daar op. Je zou schrikken hoeveel astronauten moeite ondervinden bij zo een SOL-dag. Mensen hebben nu eenmaal nood aan een 24 urensysteem, anders worden we tureluurs. Daarom gebruiken ze in het internationaal ruimtestation ISS lichten om dag en nacht na te bootsen. Ik ben benieuwd hoe ze dat op de maan gaan doen.”

Is er veel haast om te beslissen over die tijd op de maan?

“Toch een beetje, ja. Het SpaceX van Elon Musk zal volgens mij over enkele jaren als eerste aankomen voor een verblijf op de maan. Tegen dan moeten er internationaal goedgekeurde en duidelijk afgetekende afspraken zijn. Anders zal het eerste bedrijf dat landt, zijn eigen telling kunnen kiezen.

“Die internationale debatten moeten volgens mij wel lukken. We kwamen in 1884 tenslotte ook overeen over de Greenwich Mean Time, die we nog steeds gebruiken. Dus ook nu hoop ik dat landen hun onderlinge geschillen even aan de kant kunnen schuiven. Nu ja, het zijn niet zozeer regeringen maar eerder de grote ruimtevaartagentschappen die rond te tafel moeten zitten. Ik denk dan aan die van de Verenigde Staten, Japan, Rusland en China, maar ook de ESA, het European Space Agency.”

Dreigen conflicten en spanningen tussen sommige van die landen dat niet te bemoeilijken?

“Op sommige vlakken allicht wel, op andere helemaal niet. Vergeet niet dat de verschillende ruimtevaartagentschappen ook nu op vele vlakken samenwerken. Zo sleutelen we bijvoorbeeld internationaal aan onbemande ruimtesondes.

“Ook Rusland heeft akkoorden en samenwerkingsverbanden met zowat heel de wereld als het op ruimtetuigen aankomt. In het ISS leven Russische astronauten vredig samen met andere ruimtevaarders . Als er één agentschap moeilijk zou doen, is het dat van China.”