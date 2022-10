Waar paart de paling? Op 7.000 kilometer van hier, zo blijkt

Wie hem in het groen of gebakken oppeuzelt, staat er wellicht niet bij stil, maar de paling is een fascinerend beestje. Elk jaar vertrekken Europese palingen vanuit onze rivieren voor een epische reis van duizenden kilometers om zich voort te planten. De vraag waar de vissen dat precies doen, houdt wetenschappers al lang bezig. Een nieuwe studie, gepubliceerd in vakblad Scientific Reports, ­levert voor het eerst onomstotelijk bewijs dat de palingen naar de Sargassozee trekken, een tropische diepzee in de Atlantische Oceaan, 7.000 kilometer van hier.

Zelfs Aristoteles vroeg zich al af waar palingen vandaan kwamen, en ging ervan uit dat ze uit de modder tevoorschijn kwamen gekropen. Toen wetenschappers zo’n 100 jaar geleden jonge palinkjes aantroffen in de Sargassozee, vermoedden ze dat de vissen zich daar ergens voortplanten, maar ze slaagden er niet in de dieren op heterdaad te betrappen. “De technologie liet het simpelweg niet toe”, zegt Pieterjan Verhelst (Instituut voor Natuur- en Bos­onderzoek), die zelf de palingmigratie bestudeert. “Zendertjes moeten piepklein zijn en tegen hoge druk bestand, want de palingen zwemmen onderweg op meer dan een kilometer diepte.”

Barrières

Die zenders zijn er inmiddels wel en ze hielpen wetenschappers om stukken van het palingparcours in kaart te brengen. Zo toonden Verhelst en zijn collega’s al aan dat Belgische palingen via het Kanaal en Schot­land naar de Atlantische Oceaan migreren. Nu konden wetenschappers de dieren voor het eerst tot aan hun finale bestemming in de Sargassozee volgen. “Een sterke indicatie dat ze zich daar voortplanten”, zegt Verhelst.

De palingen ondernemen die reis bovendien zonder te eten, want hun spijsverteringsstelsel maakt onderweg plaats voor eitjes en zaad. Na de voortplanting leggen ze het loodje. De babypalinkjes bereiken na een reis van twee tot drie jaar de Europese kust als fragiele en doorzichtige ‘glas­aaltjes’.

De reis loopt in beide richtingen niet over rozen. De vissen stuiten in rivieren op dammen, sluizen en andere barrières. De soort is ernstig bedreigd. “Over welke problemen de paling op zee ondervindt, weten we bijna niets”, zegt Verhelst. “Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat palingen de weg vinden op basis van het aardmagnetisch veld. Het is dus belangrijk dat we nagaan of stroomkabels in zee daar een effect op hebben. Om de soort beter te kunnen beschermen is het essentieel dat we de route in kaart brengen.”