Waar gaat uw kat heen als ze buiten is? Niet ver, volgens een Noorse studie

De kat is een van de populairste huisdieren in ons land. Volgens de Belgian Petfood Association heeft een op de drie Belgische gezinnen minstens één kat in huis. De meeste katten gaan wel eens buiten, maar wat ze tijdens die vrije uurtjes doen, blijft voor hun ‘baasjes’ vaak een vraagteken.

Noors onderzoek, verschenen in Nature Scientific Reports, brengt nu wat duidelijkheid. Onderzoekers en masterstudenten van de universiteit NMBU volgden ongeveer honderd huiskatten in een dorp in het oosten van Noorwegen. Ze voorzagen de diertjes van een gps-tracker en brachten hun buitenuurtjes in kaart.

‘Om de hoek’

De opvallendste conclusie is dat de meeste katten minder ver van huis gingen dan de eigenaars wellicht vermoedden. Gemiddeld 79 procent van hun buitentijd spendeerden ze binnen een straal van 50 meter rondom hun woning. De gemiddelde maximale afstand bedroeg 352 meter.

Al bleken sommige katten wel fervente wandelaars. “Sommige katten gingen relatief ver”, zegt NMBU-professor Richard Bischof. “Soms zelfs meerdere kilometers, maar dat waren de uitzonderingen. De meeste katten bevinden zich als ze buiten zijn letterlijk net om de hoek.”

Die grote verschillen zijn typisch, volgens Bjarne O. Braastad, emeritus hoogleraar aan de NMBU. “Katten hebben verschillende persoonlijkheden, en de onderzoeksresultaten weerspiegelen dat.”

Het vermelden waard is ook dat bijna alle katten in het onderzoek gecastreerd waren. “Dat speelt een belangrijke rol. Gecastreerde katten zullen minder snel gaan rondzwerven”, aldus Braastad.

Gegeerde informatie

Gelijkaardig onderzoek in andere landen leverde eerder al vergelijkbare resultaten op. Wat deze studie uniek maakt, is het grote aantal bestudeerde katten op een kleine oppervlakte. De katteneigenaars in deze studie woonden allemaal binnen een vierkante kilometer van elkaar, wat de onderzoekers een gedetailleerd inzicht gaf in de activiteit van hun huisdieren.

“Het doel was de bewegingen van een hele populatie in een gebied in kaart te brengen”, zegt Bischof. “Voor zover wij weten heeft nog nooit iemand zoveel katten in een klein gebied gevolgd.”

Nadat alle gegevens verwerkt waren, kregen de eigenaars toegang tot digitale kaarten waarop ze konden zien waar hun huisdier geweest was. Zeer gegeerde informatie, zo bleek, want de onderzoekers kregen intussen al vanuit het hele land vragen om deel te nemen aan het project.