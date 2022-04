Waaom de prehistorische vrouw allesbehalve een doetje was

De prehistorische vrouw was geëmancipeerder dan we denken. Het is tijd dat we ons beeld van de bessenplukkende vrouw aan de haard bijstellen, betoogt een nieuw boek.

Mannen trekken erop­uit met speer en knots om een mammoet te vellen. De vrouwen ontfermen zich over een zwerm kinderen, koken en verzamelen knollen en bessen. Dat populaire beeld van hoe het er in de prehistorie aan toeging, verdient dringend bij­sturing, betogen wetenschappers in het boek Mevrouw Sapiens, de vrouw in de prehistorie.

Het clichébeeld zegt vooral iets over de periode waarin het ontstond. In de negentiende eeuw kwam het onderzoek naar de prehistorie echt op gang. De rolpatronen in die periode, sterk beïnvloed door de ondergeschikte positie van de vrouw in de Bijbel, bepaalden hoe wetenschappers zich het verleden voorstelden. “De vrouw werd vergeten, en als ze ter sprake kwam, gingen geleerden ervan uit dat ze voor het huishouden en de kinderen zorgde”, zegt ­archeologe Sophie de Beaune.

Maar niets is minder waar. Dat blijkt zowel uit observaties bij hedendaagse, ­geïsoleerd levende stammen jager-verzamelaars, als uit het recentste archeologisch onderzoek. Nieuwe technieken laten toe om met grote betrouwbaarheid het geslacht van menselijke resten te bepalen. Mevrouw Homo Sapiens was sterk en gehard, met gespierde armen, die ze vrij had dankzij de vroege uitvinding van de baby­draagdoek. Ze zorgde niet louter voor garnituur bij de mammoetsteak, maar speelde een cruciale rol bij de voedselvoorziening, en het is plausibel dat vrouwen ook bij de jacht betrokken waren.

Het prehistorische gezin was vermoedelijk minder kroostrijk dan het doorgaans wordt afgebeeld. Dat liet zich immers moeilijk combineren met een nomadische levensstijl. Op basis van antropologisch onderzoek is het niet ondenkbaar dat prehistorische vrouwen bepaalde kruiden ­gebruikten om een abortus op te wekken, en zo het moederschap enigszins onder controle ­hadden.

Volgens sommige historici is het erg waarschijnlijk dat vrouwen dankzij hun kennis van planten een cruciale rol speelden in de ontwikkeling van de landbouw en soms als genezers optraden.

En verder was er weinig dat vrouwen niet deden, van gereedschap vervaardigen tot graan malen met zware stenen, en kunstwerken en sieraden maken. De vrouw in de prehistorie was een veelzijdige dame met vele gezichten, die een cruciale rol speelde in onze ­evolutie.