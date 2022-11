Vulkaanuitbarsting Tonga grootste ooit gemeten op aarde

Op 15 januari barstte de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai uit. Bij de uitbarsting werd een enorme wolk as en gas de lucht in geblazen. Sommige deeltjes bereikten een hoogte van meer dan 40 kilometer. “De uitbarsting reikte tot recordhoogte en is de eerste die we ooit in de mesosfeer hebben zien doorbreken”, aldus zee-geoloog Kevin Mackay. De mesosfeer is een van de luchtlagen in de dampkring rond de aarde.

De eruptie van Hunga Tonga-Hunga Ha’apai lijkt qua omvang de beruchte uitbarsting in 1883 van de vulkaan Krakatoa te benaderen. Die maakte in Indonesië destijds tienduizenden slachtoffers. Hoe groot de uitbarsting van Krakatoa precies was, is echter niet bekend.

‘De uitbarsting reikte tot recordhoogte en is de eerste die we ooit in de mesosfeer hebben zien doorbreken’, zeggen de onderzoekers. Beeld EPA

De uitbarsting van Hunga Tonga-Hunga Ha’apai in januari zorgde voor een tsunami, die delen van Tonga overspoelde. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Delen van de eilandengroep, waaronder de hoofdstad Nuku’alofa, werden onder een laag as bedekt. Bovendien scheurde een onderzeese internetkabel, waardoor communicatie met het land enige tijd moeilijk was.

Ondanks de enorme verplaatsing van zeebodem bleef de flank van de vulkaan grotendeels intact. Maar de krater van de onderzeese vulkaan is nu wel 700 meter dieper dan voor de uitbarsting.

De uitbarsting van de vulkaan vanuit de ruimte. Beeld via REUTERS