Vrolijke noot in zee van slecht nieuws: wetenschappers ontdekken bijzonder stuk koraal

Het ontdekte koraal is van de soort Porites en heeft een geschatte leeftijd van 421 tot 438 jaar. Het heeft de vorm van een halve bol en heeft een diameter van zo’n 10 meter. De ontdekking werd in maart al gedaan en is nu voor het eerst beschreven in het tijdschrift Scientific Reports.

De gezondheid van de ontdekte Porites is volgens de onderzoekers zeer goed. Meer dan 70 procent van het oppervlak bestaat uit levend koraal, de rest bevat kleine percentages spons, levend koraalgesteente en macroalgen. Het koraal werd gevonden in een project van burgerwetenschap en bevindt zich op de zanderige bodem van een rifhelling op 7,4 meter onder het wateroppervlak.

Volgens de onderzoekers is het gevonden koraal ‘ongewoon zeldzaam en veerkrachtig’. De ontdekking is een opsteker in het vaak alarmerende nieuws over het bedreigde Great Barrier Reef: de leeftijd bewijst dat het koraal eeuwenlang bedreigingen heeft doorstaan. Veel andere van de ongeveer zeshonderd koraalsoorten lijden onder verbleking door opwarmend zeewater, vervuiling, invasieve soorten en toenemende cyclonen.

Nuance

Marien tropisch ecoloog Erik Meesters (Wageningen University & Research) noemt de vondst bijzonder. “Dit is echt enorm groot voor een stuk koraal, dat in feite bestaat uit een kolonie van poliepen die samen zorgen dat het koraal zo’n centimeter per jaar groeit. In mijn dertigjarige loopbaan heb ik kolonies van dit formaat misschien een of twee keer gezien.”

Ook hij noemt de ontdekking een vrolijke noot in een zee van slecht nieuws over koraal. Wel wijst hij op een nuance. “Nieuws over bedreigingen van koraal gaat meestal over hele riffen. Die worden wel degelijk bedreigd, al zullen ze zich door klimaatverandering misschien verplaatsen. Deze koraalsoort is robuust. Het levende weefsel zit vrij diep in het skelet, waardoor het goed beschermd is tegen stressfactoren als opwarmend zeewater en droogvallen bij eb.”

Werelderfgoed

Het is niet voor het eerst dat nieuw koraal wordt ontdekt. Vorig jaar ontdekten wetenschappers bij het Great Barrier Reef een vrijstaand rif ter grootte van een wolkenkrabber, op de zeebodem zo’n anderhalve kilometer breed. Meesters: “Er zijn veel rifgebieden waar heel weinig mensen komen. Zo zijn op de Sababank in de Nederlandse Caraïben in 2018 meer dan twintig zinkgaten zijn gevonden van wel 300 meter diep. Daarvoor had nog niemand daarvan gehoord. Kortom, onder water valt nog best veel te ontdekken.”

Het Great Barrier Reef wordt al jaren genoemd voor de lijst van bedreigd werelderfgoed van Unesco. Vorige maand werd duidelijk dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. Het gebied is voor Australië een belangrijke bron van inkomsten: het trekt toerisme aan ter waarde van zo’n 4 miljard euro per jaar.