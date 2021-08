Voor dag en dauw opstaan om te mediteren of sporten: werkt zo'n omvangrijke ochtendroutine echt?

Voor dag en dauw opstaan om de dag te beginnen met mediteren, een dagboek schrijven én yoga: het zou je helpen die dag meer gedaan te krijgen. Werkt zo’n omvangrijke ochtendroutine echt?

In Miracle Morning, waarvan sinds 2012 twee miljoen exemplaren zijn verkocht, schrijft zelfverklaard succescoach Hal Elrod dat de dag beginnen met een serie vaste gewoontes leidt tot een productieve dag. Wat je volgens hem idealiter elke ochtend moet doen? Mediteren, je doelen visualiseren, bewegen, lezen in een zelfhulpboek én in je dagboek schrijven.

Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor zo’n uitgebreide ochtendroutine, is het niet helemaal gebakken lucht. Zo concludeerde Yale University in 2011 dat meditatie piekeren vermindert. En bewegen is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest, zegt John Ratey, hoogleraar psychiatrie aan Harvard Medical School. Volgens hem is beweging zelfs de beste verdediging tegen depressie, ADHD, verslaving en alzheimer.

Natuurlijk kun je ook op een ander moment mediteren of sporten. Wat is er zo magisch aan de ochtend? Benjamin Spall, journalist voor The New York Times, interviewde er 300 succesvolle mensen over. Hij bundelde de verhalen in My Morning Routine: How Successful People Start Every Day Inspired. Volgens Spall nemen de meeste succesvolle mensen ’s ochtends de tijd om iets te doen waar ze ontspannen, energiek en gemotiveerd van worden. Ze hadden door de routine meer rust in hun hoofd, structuur in hun leven en het idee dat ze controle hadden over de dag.

Mark Tigchelaar, psycholoog en schrijver van Focus aan/uit, is geen voorstander van een uitgebreide ochtendroutine. Een korte kan je leven echter wel makkelijk maken, denkt hij. Als je elke dag hetzelfde ontbijt eet, hoef je hier niet meer over na te denken en houd je ruimte over in je hoofd. Tigchelaar: “Je hebt dan meer hersencapaciteit over voor andere dingen.”

Een te uitgebreide routine kan zelfs averechts werken. “Al die onderdelen zijn op zich hartstikke goed. Maar het is een gevaar dat je het jezelf gaat opleggen en dat je je schuldig voelt als het niet lukt om de hele routine af te werken. Dus houd het simpel.”

Eventueel kun je met één element beginnen. Gedragsverandering is namelijk het makkelijkst als je het in kleine stapjes doet. Tiny habits, zoals B.J. Fogg, sociaal wetenschapper van Stanford University, het noemt. Begin met één keer opdrukken na het opstaan. Tigchelaar: “Hoe groter de gedragsverandering die je wilt, hoe meer motivatie je nodig hebt om ze te bereiken. Een tiny habit kost weinig moeite, terwijl het effect groot kan zijn.”

Een uitgebreide routine betekent ook: eerder opstaan. Dat je dan korter slaapt, is niet zo’n probleem volgens Elrod. Tigchelaar is het daar niet mee eens en pleit voor voldoende uren nachtrust. “Als we het hebben over productiviteit is slaap veel effectiever dan welke routine ook.”