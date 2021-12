Vogelaars, opgelet: zeldzame bonte kraai overwintert in natuurgebied het Zwin

De vogel werd voor het eerst opgemerkt in het natuurgebied in oktober, en is er anderhalve maand later nog steeds aanwezig. Dat wijst erop dat de vogel de winter zal doorbrengen aan onze kust.

Dat is een uitzondering: voor zover bekend is dit immers de enige bonte kraai die momenteel in België overwintert. Toch was dat ooit anders. Tot diep in de 20ste eeuw was de bonte kraai een vaste klant in onze contreien. In de jaren 80 overwinterden er tot 1.000 exemplaren in het Zwin, maar tegenwoordig moet de vogel niet meer zo ver uitwijken van zijn noordelijkere broedplaatsen om te overwinteren.

Vogelspotters die de kraai met hun eigen ogen willen zien, trekken dus best naar het Zwin. Volgens Natuurpunt heeft de vogel een bewegingsveld van meerdere vierkante kilometer, en komt de vogel geregeld in het gezelschap van eksters naar het strand ter hoogte van het Zwin.