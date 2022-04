Virtual reality helpt tegen pleinvrees

Een virtueel cafébezoek of ritje met de bus kan mensen over hun angst voor alledaagse situaties heen helpen. ‘Dit kan een effectieve behandeling zijn.’

Een kop koffie bestellen, op een volle bus stappen, of zelfs gewoon de straat op gaan. Wat voor de meeste mensen evident lijkt, is dat voor wie aan agorafobie of pleinvrees lijdt allerminst. De angst voor alledaagse situaties kan ertoe leiden dat patiënten nauwelijks nog uit hun huis komen. Therapie met virtual reality kan helpen, blijkt uit nieuw Brits onderzoek.

De VR-therapie begint met een bezoek aan een virtuele coach die de patiënt begeleidt en aanmoedigt zijn angsten te overwinnen. Patiënten kunnen de bus nemen, gaan winkelen, op café of bij de dokter gaan. En dat met verschillende moeillijkheidsgraden, van louter onder de mensen komen, tot iemand aanspreken.

Het idee is dat de virtuele ervaring patiënten helpt om vertrouwen te tanken en hun angsten te overwinnen, zodat ze ook in het echte leven dingen durven die ze voorheen achterwege lieten.

“Een deel van het brein weet dat alles oké is, omdat het niet echt is, en dat helpt mensen door te zetten”, zegt onderzoeker Daniel Freeman (University of Oxford) in de Britse krant The Guardian. “En als het je lukt in de virtuele wereld, zal het je ook in de echte wereld lukken.”

De wetenschappers lieten 174 mensen met angst om het huis te verlaten VR-therapie volgen, bovenop hun gewone behandeling. Een controlegroep van 172 patiënten kreeg enkel de standaardtherapie.

Na zes weken waren de proefpersonen die virtueel hadden ge­oefend iets minder angstig en minder geneigd bepaalde situaties uit de weg te gaan dan de controlegroep. Maar na zes maanden stelden de onderzoekers geen verschil tussen beide groepen meer vast. Alleen bij de patiënten die het meest last hadden van pleinvrees, zagen ze wel nog een effect. Zij durfden nog steeds meer, en rapporteerden minder angstgevoelens en een hogere levenskwaliteit. Het zijn dus vooral mensen met de grootste angsten die baat hebben bij de therapie, besluiten de onderzoekers.

“Dit is een mooie studie die bevestigt dat blootstelling aan waar je bang voor bent, ook virtueel, een effectieve behandeling is”, zegt psycholoog Dirk Hermans (KU Leuven). Een meerwaarde is volgens Hermans dat patiënten de VR-

therapie zelfstandig kunnen volgen. “Dat maakt het makkelijker om grote groepen mensen te bereiken. Geen overbodige luxe als je weet dat een op de vijf ooit met een of andere angststoornis kampt.”