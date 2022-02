Viroloog Steven Van Gucht over de mondmaskerregels: ‘Er zijn maar twee simpele oplossingen. Ofwel draagt niemand een mondmasker, ofwel draagt iedereen het overal’

Geen Overlegcomité zonder verwarrende maatregelen: deze keer zijn het de mondmaskerregels die de wenkbrauwen doen fronsen. Viroloog Steven Van Gucht begrijpt dat er verwarring is, maar probeert de logica achter de regels te schetsen.

“Er zijn maar twee simpele oplossingen”, zegt Steven Van Gucht, “Ofwel draagt niemand een mondmasker, ofwel draagt iedereen het overal. Zodra je een tussenweg probeert te zoeken, kom je bij dit soort zaken uit.”

Toch is de viroloog van mening dat dit de juiste beslissing is: “Sommige activiteiten zijn nu eenmaal niet compatibel met een mondmasker. De plekken waar het mondmasker wel makkelijk gedragen kan worden, of de plekken die we goed willen beschermen, daar is het belangrijk dat we een mondmasker dragen.” Van Gucht geeft toe dat sommige regels absurd zijn, maar toch meent hij ze stuk voor stuk te kunnen plaatsen.

Een 16-jarige zit op de schoolbanken met een mondmasker, maar als hij ’s avonds op café gaat, hoeft het niet.

“Het hoofddoel van deze beslissing is het onderwijs beschermen. Een mondmasker dragen, zorgt nu eenmaal voor extra veiligheid. Het maakt dat er minder uitbraken zijn in klassen en dat vinden we zinvol.”

“In cafés en dancings daarentegen is het dragen van een mondmasker eigenlijk onmogelijk. De politiek heeft dat geprobeerd en daar is terecht veel kritiek op gekomen. Uitgaan, eten, drinken... zijn zaken die niet compatibel met een mondmasker. Onderwijs is een essentiële plaats en daarom hebben ze beslist dat we het mondmasker daar best nog even aanhouden. Je wil alle sectoren openhouden, dus dan moet je moeilijke keuzes maken.”

Zittende theatervoorstellingen moeten met mondmasker, maar concerten kunnen dansend zonder doorgaan.

“Het is inderdaad heel bizar dat je bij een zittend evenement wel een mondmasker moet dragen, maar bij een staand niet. Wetenschappelijk is het ook niet te verklaren. Praktisch gezien wel: rechtstaan gebeurt meestal op concerten, feesten en fuiven. Daar is het dragen van een mondmasker haast onmogelijk. Bij een zittend evenement is het wel haalbaar om een mondmasker te dragen. Je zit neer, dus dat is minder belastend voor je ademhaling.”

“Daarenboven zijn zittende evenementen vaak voor een ander publiek. Als je theater of opera vergelijkt met het nachtleven, dan zie je dat er bij de eerste twee een gevarieerder publiek zit. Verschillende leeftijden, maar ook vaak oudere mensen. En die moet je extra beschermen.”

“Ik kan me inbeelden dat je dat als theatermaker niet eerlijk vindt, maar je kan het ook anders bekijken. Je gaat mensen naar je zalen trekken die normaal niet zouden komen. Veel mensen zijn nog ongerust, maar als zij weten dat er wel een mondmasker gedragen wordt en er een goede ventilatie is, ga je meer mensen lokken naar je voorstelling. Daar waar het kan, houden we het best nog even aan, zo simpel is het.”

In een halflege supermarkt moet je een mondmasker dragen, maar in een drukke discotheek niet.

“Ik heb mezelf heel ongemakkelijk gevoeld in de supermarkt toen de mondmaskerplicht er werd afgeschaft in het najaar. Ik wist dat de grote piek nog moest komen. Het punt is dat iedereen soms naar de winkel moet gaan: tachtigjarigen, hartpatiënten of gezinnen met jonge kinderen. Dat is geen keuze, ze moeten dit gewoon doen.”

“Bij nachtclubs en discotheken maak je de keuze om ernaartoe te gaan. Als je zelf weet dat je heel vatbaar bent voor corona - je hebt bijvoorbeeld een zwak immuunsysteem of een zwak hart -, dan beslis je om niet naar een fuif te gaan. Naar de supermarkt gaan is geen keuze en daarom moet iedereen daar beschermd worden tegen Covid.”

Een barman draagt een mondmasker tijdens zijn werk. Wanneer zijn shift beëindigd is, zet hij zich aan de andere kant van de toog en mag het kapje af.

“Als een barman of ober besmet is en hij heeft heel de dag tafels bediend, dan bestaat de mogelijkheid dat hij ontzettend veel mensen heeft besmet. Ook kwetsbare mensen. Met een mondmasker kan het aantal besmettingen misschien maar de helft zijn. Want laat dat duidelijk zijn: mondmaskers werken. Als de barman ervoor kiest om daarna zelf aan de toog te gaan zitten, mag het mondmasker inderdaad af. Dat lijkt heel bizar, maar op die manier zijn er wel een stuk minder mensen besmet geraakt.”

Op de trein naar je werk moet je een mondmasker dragen, maar tijdens de drukke ochtendvergadering in een klein lokaal hoeft dat niet.

“Werkgevers voorzien best een groot lokaal en online meetings zijn ook zeker aan te raden. Ik snap de tegenstelling met het openbaar vervoer, maar treinen en bussen zijn voor veel mensen essentieel. Op het openbaar vervoer komen alle leeftijdscategorieën samen.”

“Hier geldt dus dezelfde redenering als bij de supermarkten. Voor kwetsbare mensen is het noodzakelijk dat je op het openbaar vervoer veilig zit. Daarenboven zit je ook meestal neer in de bus en de trein, waardoor het dragen van een mondmasker toch iets eenvoudiger is.”

Bij de kapper moet je nog steeds een mondmasker dragen

“Ik heb gisteren niets vernomen over de mondmaskerplicht bij kappers, maar ik vermoed dat dat wel het geval gaat zijn. Niet-essentiële contactberoepen komen met veel mensen, ook ouderen, in contact. Voorzichtigheid blijft dan ook aangewezen. Een besmette kapper of schoonheidsspecialist kan veel mensen besmetten en een mondmasker vermindert het risico.”

“Als we nu onze best doen en we houden het veilig, dan kunnen we snel naar code geel gaan. Dat kan wel enkel op het moment dat het virus echt is gaan liggen, maar daar zitten we nu nog niet. Door de versoepelingen kan het gebeuren dat de daling trager zal gaan of dat we misschien nog een stijging krijgen, en net daarom is het zo belangrijk dat we voorzichtig zijn. Er zitten inderdaad soms rare kronkels in de regels, maar die zitten er al twee jaar, dat zijn we nu wel gewend.”

