Vier technologische trends die ons leven zullen binnendringen in 2023

Elk jaar kijkt New York Times-journalist Brian X. Chen vooruit naar wat er nieuw is in de techwereld, om te voorspellen welke technologie ons leven op een belangrijke manier zal beïnvloeden - en welke waarschijnlijk van voorbijgaande aard zal zijn.

Maar voordat we daarop ingaan, laten we eerst even terugblikken op 2022.

Hardware was erg “meh”. De iPhone van dit jaar, met meestal onmerkbare verbeteringen, was een nog stapsgewijzere upgrade dan het model van vorig jaar. Los daarvan bracht Meta een virtual reality-headset van 1.500 dollar uit die volgens Mark Zuckerberg de manier waarop mensen werken zou veranderen. Met een batterijduur van twee uur zullen de meeste mensen hem waarschijnlijk alleen gebruiken om spelletjes te spelen.

Sociale media werden erg vreemd. Tesla-CEO Elon Musk kocht Twitter voor 44 miljard dollar, ging met de grove borstel door het personeel en schorste de accounts van sommige journalisten en techneuten, waardoor drommen Twitter-gebruikers op zoek gingen naar alternatieve sites.

Op de enorme Amerikaanse markt loopt TikTok gevaar: meer dan een dozijn staten in de VS verbieden er het gebruik van de app, met het oog op de nationale veiligheid.

Dan, tegen het einde van het jaar, kwam er iets echt opmerkelijks. OpenAI, een bedrijf dat onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie, bracht ChatGPT uit, een chatbot die schijnbaar intelligente antwoorden op vragen kan genereren. Mensen die de bot vragen stelden, merkten al snel dat hij essays kon schrijven, code kon schrijven en zakelijke voorstellen kon opstellen.

Dit alles is slechts een voorbeeld van wat ons volgend jaar te wachten staat. We kunnen veel interessante ontwikkelingen verwachten op het gebied van AI-gebaseerde taalverwerkingstechnologie, naast dezelfde trends van de afgelopen jaren, waaronder vooruitgang op het gebied van elektrische auto’s en de metaverse. Misschien is er zelfs sprake van een wedergeboorte van de sociale media.

Dit zijn de technologische ontwikkelingen die ons leven zullen binnendringen in 2023.

1. Nieuwe pratende assistenten

Early adopters die onder de indruk waren van de taalkundige competentie van ChatGPT zijn net zo snel verbaasd over hoe fout het kan zijn, vooral met eenvoudige berekeningen. Afgezien van de fouten kunnen we verwachten dat AI-bedrijven de sterke punten van deze chatbots verbeteren met hulpmiddelen die de manier waarop we tekst schrijven en lezen stroomlijnen, zeggen AI-deskundigen.

Het is bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk dat je volgend jaar een chatbot hebt die fungeert als onderzoeksassistent. Stel je voor dat je een onderzoeksartikel schrijft en wat historische feiten over de Tweede Wereldoorlog wilt toevoegen. Je zou een document van 100 pagina’s met de bot kunnen delen en hem vragen de hoogtepunten met betrekking tot een bepaald aspect van de oorlog op te sommen. De bot zal dan het document lezen en een samenvatting voor je genereren.

“Als je je schrijven wilt verrijken met een historisch feit, hoef je niet het web af te zoeken om het te vinden,” zei Yoav Shoham, een professor emeritus aan de Stanford University die helpt bij het samenstellen van de AI Index, een jaarlijks rapport over de vooruitgang van kunstmatige intelligentie. “Het zal er zijn met een klik op een knop.”

Dat betekent niet dat we in 2023 een stortvloed aan zelfstandige AI-apps zullen zien. Het is misschien meer het geval dat veel tools die we al voor ons werk gebruiken, automatische taalgeneratie in hun apps gaan inbouwen. Rowan Curran, een technologie-analist bij onderzoeksbureau Forrester, zei dat apps als Microsoft Word en Google Sheets binnenkort AI-tools kunnen inbouwen om de workflows van mensen te stroomlijnen.

2. Virtual reality, ofwel de metaverse

De afgelopen tien jaar hebben techbedrijven veel reclame gemaakt voor virtual reality headsets, zoals de Quest 2, HTC Vive en Sony PlayStation VR, voor het spelen van games. Nu de technologie zich heeft ontwikkeld en krachtiger en draadloos is geworden, maken techbedrijven de hoogdravende belofte dat deze headsets uiteindelijk ons leven op dezelfde manier zullen veranderen als smartphones ons hebben veranderd.

Meta, bijvoorbeeld, maakt zich sterk dat de metaverse een virtuele ruimte wordt waar we werken, samenwerken en creëren. Bij de onthulling van de Quest Pro-headset dit jaar klopte het bedrijf zich op de borst dat de technologie een multitaskinghulpmiddel zou kunnen worden voor werknemers die moeten vergaderen terwijl ze door e-mails en andere taken scrollen. Toch kreeg het apparaat bij de release lauwe kritieken: het valt nog te bezien of Meta zijn visie op de metaverse tot leven kan brengen.

Maar het lijdt geen twijfel dat de VR-machine volgend jaar doorraast. Apple, dat publiekelijk heeft gezegd het woord “metaverse” nooit te zullen gebruiken, zal naar verwachting zijn eerste headset uitbrengen. Hoewel het bedrijf nog geen details over het product bekendmaakte, gaf Apple-CEO Tim Cook al enthousiaste indicaties over het gebruik van augmented reality.

“Je zult je afvragen hoe je je leven hebt geleefd zonder augmented reality, net zoals je je vandaag afvraagt: Hoe zijn mensen zoals ik opgegroeid zonder internet?” zei Cook in september tegen studenten in het Italiaanse Napels.

Hij voegde er echter aan toe dat de technologie niet van de ene op de andere dag diepgaand zou worden. Draadloze headsets blijven groot en worden binnenshuis gebruikt. Dat betekent dat de eerste versie van het Apple-toestel, net als vele andere die eraan voorafgingen, waarschijnlijk voor games zal dienen.

Met andere woorden, er zal ook in 2023 nog veel gepraat worden over de metaverse en virtuele brillen, maar het zal waarschijnlijk nog steeds niet het jaar zijn dat deze headsets op grote schaal populair worden. Dat meent Carolina Milanesi, analiste van consumententechnologie voor onderzoeksbureau Creative Strategies.

“Vanuit het oogpunt van de consument is het nog erg onzeker waar je je 1.000 dollar aan uitgeeft als je een headset koopt,” zei ze. “Móét ik een vergadering doen met VR? Het is geen noodzaak.”

Meta-topman Mark Zuckerberg tijdens een demonstratie van een virtuele vergadering. Beeld NYT

3. Een keerpunt voor elektrische wagens

Tesla bleef dit jaar de verkoop van elektrische voertuigen domineren, maar 2023 kan een keerpunt voor de industrie blijken te zijn. De aandelen van Tesla zijn dit jaar gekelderd en het merk heeft een pak slaag gekregen sinds Musks overname van Twitter. Tegelijkertijd neemt de concurrentie op de markt toe naarmate EV-fabrikanten als Ford Motor, Kia, General Motors, Audi en Rivian de productie van hun elektrische auto’s opvoeren.

Ook zei Tesla in november dat het oplaadconnector zou openstellen voor andere elektrische auto’s. Dat zou bestuurders van andere elektrische automerken in staat stellen hun batterijen op te laden bij de oplaadstations van Tesla. En die zijn veel productiever dan andere soorten opladers.

Bovendien worden er zowel in Europa als in de VS maatregelen genomen om de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen in de toekomst te verbieden. Dit alles komt neer op een perfecte storm voor de elektrische auto-industrie om in 2023 veel groter te worden dan één merk.

4. Meer opties voor sociale media

Op Twitter heerste gedurende een groot deel van 2022 chaos, en dit zal waarschijnlijk komend jaar zo blijven. Als reactie op de terugslag vroeg Musk deze maand zijn volgers op Twitter in een “poll” of hij moest aftreden als leider van het bedrijf. Een meerderheid, ongeveer 10 miljoen gebruikers, stemde ja, maar Musk zei dat hij pas zou aftreden nadat hij iemand had gevonden die “dwaas genoeg was om de baan aan te nemen”.

Ook TikTok ligt in zwaar water nadat ByteDance, het Chinese moederbedrijf, zei dat uit een intern onderzoek was gebleken dat werknemers op ongepaste wijze de gegevens van Amerikaanse gebruikers hadden verkregen, waaronder die van twee journalisten. De onthulling zet in de VS alvast de regering-Biden onder druk om extremere beperkingen voor de app te overwegen.

Wat er ook gebeurt met Twitter en TikTok, het is duidelijk dat er een grote verschuiving gaande is in sociale media. Veel journalisten, techneuten en influencers zijn overgestapt naar Mastodon, een sociaal netwerk dat lijkt op Twitter. En veel jongeren zijn al overgestapt naar nieuwere apps zoals BeReal, waar groepen vrienden contact houden door tegelijkertijd selfies te nemen en te delen.

Het is onduidelijk welke nieuwe sociale-media-app een grote rol zal spelen in 2023. (Mastodon-servers hebben moeite met de toename van het aantal gebruikers.) Maar één ding is zeker: Mensen die zich opgebrand voelen door Twitter zijn op zoek naar een veilige, leuke plek om rond te hangen.

