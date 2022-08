Video’s over desinformatie werken als ‘vaccin’ tegen fake news

Door mensen korte video’s te laten zien over vaak gebruikte manipulatietechnieken, zijn ze nadien beter in staat die te herkennen. Dat kan volgens de betrokken wetenschappers helpen om de verspreiding van fake news tegen te gaan.

De onderzoekers brengen in het vakblad Science Advances verslag uit van zeven experimenten met ‘psychologische inoculatie’, een techniek die ze vergelijken met vaccinatie. Zoals een beperkte en onschadelijke dosis van een ziekteverwekker beschermt tegen latere ziekte, kan gecontroleerde blootstelling aan desinformatie mensen minder vatbaar maken voor fake news.

De wetenschappers voerden zes experimenten uit met in totaal ruim 6.000 proefpersonen. De helft van de proefpersonen kreeg een korte video te zien die telkens een courante manipulatietechniek illustreert, zoals extreem emotioneel taalgebruik, op de man spelen, het gebruik van een vals dilemma of een complex probleem afwentelen op een zondebok. Een controlegroep kreeg die boodschap niet te zien.

Vervolgens testten de onderzoekers hoe goed de proefpersonen manipulatie konden herkennen. “De ‘behandelde’ groep was daar ongeveer anderhalf tot twee keer zo goed in”, zegt onderzoeker Jon Roozenbeek (Cambridge University). “Dat bleek bovendien het geval ongeacht het opleidingsniveau, de persoonlijkheid of de politieke overtuiging van de deelnemers.”

In een volgende stap testten de onderzoekers hun techniek ‘in het wild’. Ruim 5 miljoen YouTube-kijkers kregen via een advertentie een ‘pyschologisch vaccin’ toegediend. Ongeveer een miljoen mensen keken minstens 30 seconden naar de filmpjes. Zowel ‘gevaccineerden’ als een controlegroep – ruim 22.000 mensen in totaal – kregen nadien een test voorgeschoteld. De filmpjes deden het vermogen om manipulatie te spotten met gemiddeld 5 procent toenemen. “Dat lijkt weinig, maar is best veel”, aldus Roozenbeek. “Zeker als je weet hoeveel afleiding er op een platform als YouTube is, en wat het effect van gewone advertenties doorgaans is.”

Boostershot

“We zien dit als sterk bewijs dat deze methode de psychologische weerstand tegen manipulatie kan verhogen”, besluiten de onderzoekers. Ze zien prebunking als een waardevolle aanvulling op debunking via factchecks. De methode is volgens de wetenschappers makkelijker op grote schaal uit te rollen, omdat het om universele manipulatietechnieken gaat, en niet om specifieke beweringen.

Een onbeantwoorde vraag is hoelang zo’n psychologisch vaccin beschermt, want de tests werden binnen 24 uur afgenomen. “In nog niet gepubliceerd vervolgonderzoek tonen we aan dat met herhaling – een soort boostershot – het effect minstens een maand aanhoudt”, zegt Roozenbeek.

“Dit is alleen al door haar omvang een indrukwekkende studie die aantoont dat dit op grote schaal kan werken”, zegt Peter Van Aelst, die aan de UAntwerpen onderzoek naar fake news doet. “Het effect is bescheiden, maar dit is een probleem waarbij we het van een mix aan maatregelen zullen moeten hebben. Dit kan een onderdeel van de strategie zijn.”

Google, eigenaar van YouTube, wil alvast met de techniek aan de slag, en zal eind augustus een prebunkingcampagne uitrollen in Polen, Slovakije en Tsjechië, om desinformatie over Oekraïense vluchtelingen te ondergraven.

De wetenschappers schatten de kosten op zo’n 5 cent per bekeken video, “een minieme som”. Maar is het niet een beetje wrang dat overheden techbedrijven zouden betalen om op hun platformen campagnes uit te rollen tegen fake news, terwijl de algoritmes achter die platformen polariserende inhoud juist bevorderen? “Daar ben ik het mee eens”, zegt Roozenbeek. “Dit is geen structurele oplossing, en geen excuus om techbedrijven verder met rust te laten.”