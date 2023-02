Verloren geraakte radioactieve capsule na bijna week zoeken teruggevonden in West-Australië

In het westen van Australië werd de afgelopen dagen met man en macht gezocht naar de minuscule, gevaarlijk radioactieve capsule. Die was ergens op een 1.400 kilometer lange weg van een vrachtwagen gevallen tijdens een transport van een mijnsite ten noorden van Newman naar een depot in de buurt van de stad Perth.

Piepklein

Specialisten zochten de kilometerslange route af met detectoren en ook de nucleaire waakhond van het land, ARPANSA, stuurde een team ter plaatse dat met gespecialiseerde, op een auto gemonteerde detectieapparatuur mee speurde op de weg tussen de Pilbara-regio en Perth.

De zilverkleurige capsule, die een kleine hoeveelheid radioactief cesium-137 bevat, meet zo’n 6 millimeter in diameter en is 8 millimeter groot, lieten de gezondheidsautoriteiten eerder weten. Ongeveer zo groot als een erwt dus. Door straling te meten langs de lange route hoopten de autoriteiten het buisje weer op te sporen.

‘Speld in een hooiberg’

Na een zoektocht van bijna een week is het ding nu teruggevonden, maakte minister van Hulpdiensten Stephen Dawson woensdag bekend op een persconferentie. Op zo’n 50 kilometer van Newman werd het buisje uiteindelijk aangetroffen. Het leger heeft zich ontfermd over de capsule, het gevaarlijke kleinood wordt overgebracht naar een beveiligde faciliteit in de stad Perth.

“Als je kijkt naar de enorme reikwijdte van het onderzoeksgebied, dan kan je wel zeggen dat het vinden van dit object echt een monumentale uitdaging was” aldus Dawson. Hij spreekt van een “buitengewoon resultaat”. “De zoekteams hebben letterlijk de speld in de hooiberg gevonden.”

Beeld via REUTERS

Afstand houden

De radioactieve capsule is een onderdeeltje van een meter die in de mijnbouw wordt gebruikt om de dichtheid van ijzererts te meten. De autoriteiten waarschuwden eerder iedereen die het object zou opmerken, om er “minstens vijf meter” vandaan te blijven. Wie kort aan de radioactieve stof cesium-137 wordt blootgesteld, riskeert huidbeschadiging, brandwonden of een acuut stralingssyndroom. Langere blootstelling kan resulteren in kanker en dodelijk zijn.

Excuses

Maandag bood mijnbouwgigant Rio Tinto al zijn excuses aan voor het incident. “We erkennen dat dit zeer zorgwekkend is en verontschuldigen ons voor de ongerustheid die dit heeft veroorzaakt in de West-Australische gemeenschap”, klonk het. Het bedrijf, dat naar verluidt een beroep had gedaan op een externe aannemer met de correcte vergunningen en ervaring, startte zelf ook een onderzoek om te achterhalen hoe dit is kunnen gebeuren.

Mogelijk verdween het piepkleine voorwerp door een losgetrilde schroef uit de verpakking, waarna het van de truck viel. Dat zou overigens al meer dan twee weken geleden gebeurd kunnen zijn. De lading werd op 12 januari in Newman opgehaald, maar pas vorige week bleek de capsule kwijt te zijn.