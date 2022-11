Verlamde patiënt leert weer ‘praten’ dankzij hersenelektrodes

De bevinding is mogelijk nuttig voor mensen die locked-in zijn. Communiceren is voor hen moeilijk, omdat ze hun spieren niet meer (goed) kunnen bewegen door spier- of hersenaandoeningen. Dat kan gebeuren na bijvoorbeeld een beroerte of door ziektes als ALS (amyotrofische laterale sclerose).

De 36-jarige patiënt in kwestie kan niet meer praten na een hersenbloeding in zijn hersenstam, maar hij is nog wel volledig helder van geest. Neurologen uit San Francisco hebben daarom nu een spraakcomputer voor hem ontwikkeld, die rechtstreeks uit zijn hersenactiviteit afleidt wat hij wil zeggen.

Om de breinsignalen van de patiënt te meten plaatsten de neurologen 128 elektrodes bovenop het spraakcentrum in zijn linkerhersenhelft. Daarna lieten ze hem in gedachten woorden spellen via het telefoonalfabet. ‘Kat’ wordt dan (in het Nederlands) Karel-Anton-Theodoor. Slimme computersoftware leerde vervolgens welke hersengolven bij welke letter hoorden. Ook probeerde het systeem te voorspellen welk woord de patiënt probeerde te maken, een beetje zoals WhatsApp woorden suggereert tijdens het typen.

Dit gaat behoorlijk goed, beschrijven de Amerikaanse onderzoekers deze week in een publicatie in Nature Communications. De patiënt kan bijna dertig letters per minuut spellen en daarmee totaal zo’n 1.000 woorden maken. De software gaat daarbij maar een op de zestien keer in de fout. Bij een vocabulaire van 9.000 woorden ligt het foutpercentage iets hoger.

Het bijzondere aan de methode is dat deze zogeheten brein-computer-interface werkt op basis van wat de patiënt denkt. Vergelijkbare studies gebruiken vaak hersengebieden die bijvoorbeeld armbewegingen aansturen. Het spraakgebied inzetten is natuurlijker, schrijven de hersenwetenschappers. Ook zijn de huidige resultaten een verbetering ten opzichte van eerdere pogingen om dezelfde patiënt niet aan letters, maar hele woorden te laten denken. Hij kon toen maar maximaal vijftig verschillende woorden ‘zeggen’.

“In principe is dat nu nog steeds zo”, reageert de hersenwetenschapper Nick Ramsey (UMC Utrecht), niet betrokken bij het onderzoek. “De letters die de computer voorspelt, zijn in feite hele woorden.” Echt spellen (‘kaa-aa-tee’) – in potentie sneller – heeft de software van de Amerikanen nog niet onder de knie. “Maar door elektrodes dichter bij elkaar te zetten, of ander type hersengolven te analyseren, lukt dat in de toekomst misschien wel. Je moet dit zien als een tussenoplossing.”

Ramsey, die zelf vergelijkbaar onderzoek doet bij ALS-patiënten, is erg te spreken over de nieuwe studie. “Ik heb veel waardering voor hun werk. Ik zou maar wat graag hun algoritme willen gebruiken, al hebben ze daar helaas patent op aangevraagd.”

Draadloze implantaten

Toch zal het nog wel jaren duren voordat de nieuwe techniek regulier ingezet kan worden, verwacht de hoogleraar. De elektrodes van de onderzochte patiënt zitten nu bijvoorbeeld nog met een kabel verbonden aan een desktopcomputer, niet heel praktisch. “Wij werken zelf aan draadloze implantaten, maar dat is een enorme opgave. In 2024 hopen we de eerste proeven met patiënten te doen, met 32 elektrodes.”

Een andere zorg van de neurowetenschapper is dat de techniek misschien niet werkt bij mensen die allang locked-in zijn. Bij hen zijn de spraakgebieden in de hersenen mogelijk onvoldoende te activeren, omdat patiënten ze allang niet meer gebruiken.