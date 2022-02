‘Veelbelovende’ combinatiebehandeling tegen borstkanker kan duizenden levens redden

Wat is er ontdekt?

Britse onderzoekers hebben ontdekt dat de toediening van Keytruda in combinatie met chemotherapie, zowel voor als na de operatie (tumorverwijdering), kan voorkomen dat de ziekte terugkomt bij vrouwen met triple negatieve borstkanker - een agressieve vorm van de ziekte waarbij de tumor geen receptoren heeft voor oestrogeen, progesteron of HER2/neu.

Deze agressieve vorm van borstkanker komt voor bij 10 tot 15 procent van alle borstkankerpatiënten en komt iets vaker voor op jongere leeftijd, dat leren cijfers van vzw Think Pink ons.

De bevindingen van het Britse onderzoek zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Hoe werkt Keytruda?

Keytruda, ook bekend als pembrolizumab, gebruikt het immuunsysteem van de patiënt om kanker te bestrijden. Het helpt zo het immuunsysteem om kankercellen te herkennen en aan te vallen, en wordt al gebruikt voor de behandeling van longkanker, huidkanker, blaaskanker en Hodgkin-lymfoom. Keytruda wordt in een oplossing via een infuus in de bloedbaan van de patiënt toegediend.

Hoe is de studie verlopen?

Vrouwen met vroege triple negatieve borstkanker, bij wie de ziekte nog niet verder was uitgezaaid dan de borst en lymfeklieren (stadium twee en drie), werden bovenop de chemotherapie behandeld met Keytruda. Dat gebeurde zowel voor als na de operatie. Het ging in totaal om 1.174 patiënten in 21 landen.

Na een opvolgingsperiode van ruim drie jaar ontdekten deskundigen dat het risico dat de kanker terugkeerde een pak lager lag. Bij patiënten die met de medicijncombinatie behandeld werden, lag dat risico maar liefst 37 procent lager lag dan bij patiënten die alleen met chemotherapie werden behandeld.

“We hadden eerder ook al aangetoond dat de toevoeging van immunotherapie aan pre-operatieve chemotherapie de behandelingsrespons verhoogt bij patiënten met triple-negatieve borstkanker op het moment van de operatie”, zegt onderzoekshoofd Peter Schmid bij The Guardian.

Wat betekenen de resultaten voor de kankerbehandeling?

“Dit betekent dat het genezingspercentage voor deze kankers aanzienlijk stijgt”, aldus Schmid. “De schattingen zijn dat de behandeling alleen al in de VS, waar de methode onlangs is goedgekeurd, maar liefst 10.000 levens per jaar kan redden.”

De huidige standaardbehandeling voor patiënten met triple negatieve borstkanker in een vroeg stadium is chemotherapie, die gewoonlijk wordt gebruikt om de tumor te verkleinen vóór een operatie. Het risico dat triple negatieve borstkanker terugkeert en zich verspreidt naar andere delen van het lichaam in de eerste paar jaar na de behandeling is ook groter zijn dan bij andere vormen van borstkanker.

De studie werd begeleid door de Queen Mary-universiteit van Londen en ziekenhuisgroep Barts Health NHS trust. Het farmaceutische bedrijf Merck zat achter de financiering.