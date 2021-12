Vanuit je zetel een maaltijd proeven uit Parijs? Japanse wetenschapper vindt ‘likbaar’ scherm uit

Het scherm kreeg de naam ‘Taste the TV’ (TTTV of ‘Proef de tv’). Het toestel gebruikt een reeks van tien smaken in sprayvorm, die worden telkens gecombineerd om de smaak van een specifiek etenswaar te verkrijgen. De ‘kijker’ kan de smaak vervolgens proeven door de hygiënische filter over het scherm te likken. Miyashita, die verbonden is aan de Meiji-universiteit in Tokio, gelooft dat de nieuwe technologie de interactie tussen mensen en de buitenwereld kan vergroten – vooral in de huidige coronapandemie.

Prototype

De professor werkt momenteel samen met een team van dertig studenten dat al verschillende smaakgerelateerde systemen creëerde, waaronder een vork die voedsel feller doet smaken. Miyashita bouwde het prototype van de TTTV het afgelopen jaar helemaal zelf. Hij schat dat hij ongeveer 100.000 yen (zo’n 771 euro) nodig heeft om een verkoopbare versie te maken. De professor gelooft dat zijn uitvinding handig kan zijn voor bijvoorbeeld afstandsonderwijs voor koks en sommeliers, of spelletjes en quizzen rond smaken.

De Japanse professor Homei Miyashita. Voor de uitvinding werd een reeks van tien smaken in sprayvorm gebruikt. Die worden telkens gecombineerd om de smaak van een specifiek etenswaar te verkrijgen. Beeld REUTERS

Hij wil bovendien samenwerken met andere bedrijven om een spray te ontwikkelen die bepaalde voedingswaren verschillende smaken kan geven, om zo bijvoorbeeld een boterham die smaakt naar pizza te maken.

De 22-jarige Yuki Hou, een studente aan de Meiji-universiteit, testte het scherm alvast uit. Ze liet de TTTV weten dat ze chocolade wilde proeven en na enkele pogingen voldeed het scherm aan haar wens. “Het is net zoals melkchocolade, het is zoet zoals chocoladesaus”, zei de studente terwijl ze het scherm likte.