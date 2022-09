Vanavond wordt de nieuwe iPhone voorgesteld, maar achter de schermen gaat het vooral over Apples afhankelijkheid van China

Apple zet kleine stapjes in de richting van India. Maar de productie van zijn nieuwste iPhone, die vandaag wordt geïntroduceerd, laat zien hoe moeilijk het is om grote veranderingen door te voeren.

Dit najaar zal Apple voor het eerst een deel van zijn vlaggenschip, de iPhone, buiten China maken. Het is een kleine maar belangrijke verandering voor een bedrijf dat met de hulp van de Chinese autoriteiten een van de meest geavanceerde toeleveringsketens ter wereld heeft opgebouwd. Maar de ontwikkeling van de iPhone 14, die naar verwachting vandaag zal worden onthuld, laat zien hoe ingewikkeld het voor Apple zal zijn om zich echt los te maken van China.

Meer dan ooit hebben de Chinese werknemers en leveranciers van Apple complex werk en geavanceerde onderdelen geleverd voor het paradepaardje - denk hierbij aan het productieontwerp, de luidsprekers en de batterijen - zo stellen vier mensen die bekend zijn met de nieuwe ontwikkelingen. Daardoor is de iPhone niet langer een product dat in Californië wordt ontworpen en in China wordt gemaakt, maar een product dat uit beide landen afkomstig is.

Het cruciale werk dat China heeft geleverd, weerspiegelt de vooruitgang die het land de afgelopen tien jaar heeft geboekt. Het toont ook een nieuw niveau van betrokkenheid van Chinese ingenieurs bij de ontwikkeling van iPhones. Nadat het land bedrijven naar zijn fabrieken lokte met legioenen aan laaggeprijsde werknemers en een ongeëvenaarde productiecapaciteit, zijn de Chinese ingenieurs en toeleveranciers hoger in de toeleveringsketen gaan werken. Op die manier kunnen ze een groter deel van het budget opeisen dat Amerikaanse bedrijven uitgeven om hightechgadgets te maken.

Taiwan

De toegenomen verantwoordelijkheden die China op zich heeft genomen voor de iPhone, kunnen een uitdaging vormen voor Apple’s inspanningen om minder afhankelijk te worden van het land. Juist dat doel wordt steeds dringender door de toenemende geopolitieke spanningen over Taiwan en de aanhoudende bezorgdheid in Washington over China’s opkomst als concurrent op technologiegebied.

Chinese bedrijven met vestigingen in India zullen nog steeds een belangrijke rol spelen in het plan van Apple om een aantal iPhones in dat land te produceren. In het Indiase Chennai zal de Taiwanese toeleverancier Foxconn, die al iPhones maakt in fabrieken in heel China, de assemblage van het apparaat door Indiase werknemers leiden met steun van nabijgelegen Chinese toeleveranciers, waaronder Lingyi iTech. Die laatste heeft dochterondernemingen voor de levering van opladers en andere onderdelen voor iPhones, aldus twee mensen die bekend zijn met de plannen. Daarnaast houdt het Chinese BYD zich bezig met het snijden van glas voor beeldschermen, klinkt het.

“Ze willen diversifiëren, maar het is een lastig parcous”, zei Gene Munster, managing partner van het onderzoeksbureau Loup Ventures. “Ze zijn voor zo veel afhankelijk van China.”

Apple weigert commentaar te geven. Foxconn, BYD en Lingyi iTech reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Onderbrekingen door de coronapandemie hebben de benarde situatie van Apple nog verergerd. Toen China in 2020 zijn grenzen sloot, zag Apple zich genoodzaakt zijn activiteiten te herzien en niet langer hordes technici uit Californië naar China te vliegen om het assemblageproces voor zijn iPhones te ontwerpen.

Beeld AFP

In plaats van het personeel aan lange quarantaines te onderwerpen, heeft Apple volgens vier bronnen in Shenzhen en Shanghai meer Chinese technici aan het werk gezet om leiding te geven aan de cruciale ontwerpelementen voor zijn bestverkopende product.

De productie- en productontwerpteams van het bedrijf begonnen ‘s avonds laat videogesprekken te voeren met hun collega’s in Azië. Nadat het reizen was hervat, probeerde Apple zijn personeel aan te moedigen om terug te keren naar China door een vergoeding van 1.000 dollar per dag aan te bieden gedurende de twee weken durende quarantaine en voor de vier weken werk ter plaatse. Hoewel de totale vergoeding kon oplopen tot 50.000 dollar, aarzelden veel technici om te gaan omdat ze niet wisten hoe lang ze in quarantaine zouden moeten blijven.

Bij gebrek aan reizen heeft het bedrijf het personeel in Azië aangemoedigd om vergaderingen te leiden die collega’s in Californië ooit leidden, zeggen bronnen. Het personeel heeft ook de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de selectie van enkele Aziatische leveranciers van toekomstige iPhone-onderdelen.

Het bedrijf leunt nu in toenemende mate op de Chinese arbeidsmarkt voor de aanvoer van hoogbetaalde werknemers. Dit jaar heeft Apple 50 procent meer banen in China gecreëerd dan in heel 2020, volgens GlobalData, dat de trends in het aannemen van personeel binnen de technologiesector bijhoudt. Veel van die nieuwe werknemers zijn in het westen geschoolde Chinezen.

Van eigen bodem

De verandering in de manier waarop Apple werkt, valt samen met een toename van het aantal Chinese toeleveranciers dat het bedrijf gebruikt. Iets meer dan tien jaar geleden was de bijdrage van China aan de productie van een iPhone gering. Het leverde voornamelijk lagelonenarbeiders die het toestel in elkaar zetten met onderdelen die vanuit de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea werden aangevoerd. Volgens een studie van Yuqing Xing, hoogleraar economie aan het National Graduate Institute for Policy Studies in Tokio, vertegenwoordigde dit werk ongeveer 6 dollar - of 3,6 procent - van de waarde van de iPhone.

Geleidelijk kweekte China toeleveranciers van eigen bodem die de plaats begonnen in te nemen van toeleveranciers van Apple van over de hele wereld. Chinese bedrijven begonnen luidsprekers te maken, glas te snijden, batterijen te leveren en cameramodules te fabriceren. Volgens Xing zijn de Chinese toeleveranciers nu goed voor meer dan 25 procent van de waarde van een iPhone.

De toename illustreert hoe China zijn greep op de toeleveringsketen van smartphones heeft uitgebreid, zegt Dan Wang, analist bij Gavekal Dragonomics, een onafhankelijk economisch onderzoeksbureau. “En die trend vertraagt niet”, klinkt het.

Gedurende het grootste deel van de pandemie heeft China Apple’s afhankelijkheid van het land voor de productie beloond. De gestage productie - zelfs toen die van andere landen in 2020 en 2021 voor een bepaalde periode stil lag - heeft Apple volgens analisten geholpen zijn marktaandeel in smartphones te vergroten en de meeste iPhones ooit te verkopen, een opmerkelijke prestatie voor een elektronicaproduct dat decennia oud is en dat is overgeschakeld van revolutionaire innovaties naar kleine verbeteringen.

Vier iPhones

Analisten verwachten dat Apple dit jaar vier iPhones zal uitbrengen met kleinere uitsparingen voor zijn Face ID-functie. Het bedrijf onthult de telefoons een week eerder dan gebruikelijk, wat de omzet in het huidige kwartaal kan opdrijven. Naar verwachting zal Apple de prijs van de iPhone 14 Pro-modellen met 100 dollar verhogen tot meer dan 1.600 dollar om de hogere kosten van bepaalde onderdelen te compenseren.

Apple verwacht dat de iPhone 14 zal voortbouwen op het succes van de afgelopen jaren. Terwijl andere smartphonefabrikanten hun productie terugschroeven nu de wereldeconomie sputtert, heeft Apple zijn toeleveranciers opgeroepen om meer telefoons te maken dan een jaar geleden, zo meldt het handelsbedrijf Susquehanna International Group.

De verhoogde productieorder is een bewijs van de veerkracht van Apple’s welgestelde klanten, die ondanks de stijgende inflatie en de economische teruggang toch dure smartphones kunnen kopen.

“Er bestaat een enorme welvaartskloof in de consumentenuitgaven in de smartphone-industrie,” zegt Wayne Lam, een tech-analist bij onderzoeksbedrijf CCS Insight. “En Apple is relatief veilig ten opzichte van de concurrentie.”

Als de media en medewerkers vandaag op het hoofdkantoor in het Californische Cupertino samenkomen, zal Apple de nadruk leggen op de mogelijkheden van de telefoon - niet op de manier waarop hij wordt gemaakt. Waar de veranderingen des te meer zichtbaar zullen zijn, is op het nabijgelegen San Francisco International Airport.

Ooit gaf Apple jaarlijks 150 miljoen dollar uit aan vluchten met United Airlines. Voormalige werknemers herinneren zich dat ze voor de pandemie aan boord gingen van vluchten naar Shanghai en Hongkong waarbij de business class-stoelen volledig gevuld waren met mensen die bij Apple werkten.

Nu biedt United niet langer non-stop vluchten van San Francisco naar Hongkong. Het vliegt vier dagen per week rechtstreeks naar Shanghai.

` `