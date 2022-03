‘Typische slordigheid van de mens’: deel van raket neergestort op de maan

Een (deel van een) raket is vanmiddag neergestort op de maan. Interessant, maar echt een ‘big deal’ is het niet, aldus deskundigen.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat dit de eerste keer is dat een stuk ruimteafval de maan raakt. Dat klopt echter niet.

Bill Gray van het softwareprogramma Project Pluto merkte de raket als eerste op. Eerst meldde hij dat het om een rakettrap van SpaceX zou gaan die in 2015 werd gelanceerd, maar later kwam hij hierop terug. Het gaat waarschijnlijk om een Chinese raket, zegt hij nu. Dat ontkende de Chinese minister van Buitenlandse Zaken in februari van dit jaar. Hij zei dat hun raket was teruggekeerd in de atmosfeer en daar volledig is opgebrand.

Het raketonderdeel dat de maan raakte, weegt ongeveer 4 ton en zal met ongeveer 9.000 kilometer per uur op de maan neerstorten.

Ruimteafval

Hoe kan het dat dit oude raketonderdeel, dat al jaren in de ruimte ronddraait, tegen de maan is gebotst? “Het is ruimteafval”, vertelt wetenschapper Diederik Jekel. “Wat dat betreft is het de slordigheid van de mens.” Volgens Jekel is er een steeds groter wordend probleem met ruimteafval. “Omdat we steeds meer de ruimte in lanceren. Het is typisch de mens die weer eens troep achterlaat.”

Om in een baan rondom de aarde te blijven heeft een raket een enorme snelheid nodig. “Dan spreken we van kilometers per seconde”, weet Jekel. Ruimtestation ISS doet er bijvoorbeeld anderhalf uur over om een rondje rondom de aarde te maken. “Als twee raketten botsen, komt er een enorme energie vrij. Die botsing zorgt ervoor dat je kleinere stukjes hebt die rondzweven, die ook weer met elkaar kunnen botsen.”

Lancering van een raket op de Chinese lanceringsbasis Wenchang, in april 2021. Beeld VIA REUTERS

Kleine krater

Het raketonderdeel dat op de maan is gestort, is op een gegeven moment gegrepen door het zwaartekrachtsveld van de maan, legt Jekel uit. De raket is neergestort aan ‘de achterkant’ van de maan, wat voor ons op aarde niet te zien is. Veel effect had de inslag niet.

Ruimtevaartorganisatie NASA liet vanmorgen weten te proberen om de inslag van de raket tóch vast te leggen met behulp van satellieten die rond de maan draaien.

Tegenwoordig is het verplicht om na te denken over wat er gebeurt met een satelliet als die aan het einde van zijn leven is. “Vaak gaan ze dan terug de dampkring in, waar ze opbranden in de atmosfeer”, zegt Jekel.

‘Geen big deal’

De gerenommeerde astrofysicus Jonathan McDowell van de Amerikaanse Harvard-universiteit zei eerder dat het voor het eerst zal zijn dat een “ongecontroleerde raket” botst met de maan, maar dat klopt eigenlijk niet. Dergelijke inslagen kwamen al vaker voor. De effecten zullen volgens McDowell hoe dan ook “minimaal” zijn. “Het is interessant, maar geen big deal”, schreef hij op Twitter.

Toch hopen ruimtevaartliefhebbers wat te leren uit de botsing van de rakettrap op de maan. Gray “hoopt op een maaninslag”, zo zegt hij. “We weten al wat er gebeurt als afval de aarde raakt en daar valt niet veel van te leren.”