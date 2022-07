Tweede keer, goede keer voor Google? Techgigant wil slimme brillen weer op de markt loslaten

De nieuwe augmentedrealitybrillen van Google zijn in aantocht. Moederbedrijf Alphabet begint volgende maand met het testen van enkele prototypes, die beschikken over displays in de glazen, microfoons en enkele camera’s. Dat laat de techgigant weten op zijn blog.

Anders dan bijvoorbeeld de Ray-Ban Stories, de slimme brillen van concurrent Meta, zullen de camera’s van Googles brillen niet gebruikt kunnen worden om foto’s en filmpjes op te nemen.

De beelden van de camera’s zullen volgens de techgigant enkel gebruikt worden voor praktische toepassingen zoals menu’s vertalen of de juiste route naar je bestemming op de weg projecteren. Via de microfoons en displays in de glazen van de bril zouden gesprekspartners ook ondertiteld kunnen worden met een ingebouwde versie van Google Translate.

Wanneer Google besluit de beelden toch bij te houden om ze te analyseren, zou er op de brillen een lichtje moeten branden om de gebruiker te waarschuwen dat zijn data opgeslagen worden. Google belooft de beelden binnen de dertig dagen te verwijderen. De techgigant zegt ook de brillen voorlopig niet te testen in scholen, kerken, ziekenhuizen of speeltuinen.

Vorig fiasco

Met de nieuwe generatie brillen wil Google het fiasco van het vorige experiment, de Google Glass, achter zich laten. In 2014 bracht het bedrijf de eerste versie van de slimme brillen op de markt, maar dat werd allesbehalve het verhoopte succes. De verkoopcijfers vielen tegen en het product werd een jaar later uit productie gehaald. Een kleine tien jaar later acht Google de markt rijp voor een tweede poging.