Twee van de oudste en verste sterrenstelsels ooit waargenomen door James Webb-telescoop

Als deze resultaten worden geverifieerd is de nieuwe menigte sterren het verste stelsel. De huidige recordhouder, die door de Hubble-ruimtetelescoop werd geïdentificeerd, werd 400 miljoen jaar na de oerknal gevormd.

Twee uitzonderlijk heldere sterrenstelsels worden in detail beschreven in de Astrophysical Journal Letters door een internationaal team onder leiding van Rohan Naidu, van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Beeld AFP

Volgens Naidu heeft de Webb-telescoop meer waarnemingen in het infrarood nodig zou hebben voordat hij een nieuwe recordhouder claimt. Het kan namelijk zo zijn dat de sterrenstelsels eerdere stelsels nabootsen, aldus de wetenschappers.

Als de bevindingen worden geverifieerd zullen ze “zeer succesvol blijken in het verleggen van de kosmische grens”. “Wanneer en hoe de eerste sterrenstelsels werden gevormd, blijft een van de meest intrigerende vragen”, schreven de onderzoekers.

NASA’s Jane Rigby, een projectwetenschapper bij Webb, merkte op dat deze sterrenstelsels “zich net onder de grenzen van wat Hubble kon doen, verborgen hielden”.

Het observatorium van 10 miljard dollar - de grootste en krachtigste telescoop die ooit de ruimte in is gestuurd - bevindt zich in een baan om de zon op 1,6 km van de aarde. De volledige wetenschappelijke operaties begonnen in de zomer en NASA heeft sindsdien een reeks oogverblindende momentopnamen van het universum vrijgegeven.