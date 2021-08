Trendsetter onder vuur: wat is Binance, ‘s werelds grootste cryptobeurs?

Cryptobeurs Binance is pas vier jaar oud, maar in de jonge cryptowereld geldt het bedrijf als oudgediende. Het werd opgericht door de uit Singapore afkomstige Changpeng Zhao. Binance is een platform waar mensen crypto’s als de bitcoin, ethereum of de door Elon Musk omarmde dogecoin kunnen kopen of verkopen.

Met de groeiende interesse in crypto’s is dit een lucratieve markt. Marktplaatsen verdienen geld met de commissies die klanten betalen over hun aan- of verkopen. Binance is de grootste, concurrenten als Huobi, het Amerikaanse Coinbase of Kraken hebben veel lagere dagvolumes.

Opgehaalde miljoenen

Zhao was er vroeg bij, maar dat is niet de enige verklaring voor het succes. Tegenover zakenblad Forbes wees een medeoprichter van Binance in 2019 op de BNB als ‘brandstof in de motor’. De BNB is de eigen cryptovaluta (later volgde er nog een), door Binance in 2017 op de markt gebracht. Met de opgehaalde miljoenen van geïnteresseerden kon Binance snel groeien.

Changpeng Zhao, bestuursvoorzitter van Binance. Beeld Reuters

Dankzij de BNB heeft het platform een fanatieke groep trouwe klanten. Zij krijgen korting bij het handelen als ze BNB’s inzetten. Tevens kunnen zij op de cryptobeurs hun stem uitbrengen voor nieuwe cryptomunten die volgens hen via het platform moeten kunnen worden verhandeld. Binance heeft altijd bekendgestaan als een plek waar nieuwe munten eerder konden worden verhandeld dan op andere marktplaatsen.

Zhao’s bedrijf is er onder meer van beschuldigd dat het gigantische fooien aannam van bedenkers van dubieuze cryptomunten in ruil voor zo’n plek, iets wat Zhao altijd heeft ontkend. Twee jaar terug maakte het bedrijf bekend dat het het slachtoffer was van een hack. Daarbij maakten aanvallers zevenduizend bitcoin buit, destijds 40 miljoen dollar waard. Nu zou dat trouwens 320 miljoen dollar zijn.

Onder het vergrootglas

Deze problemen zijn kleine hobbels vergeleken met de uitdagingen waar de puissant rijke oprichter nu voor staat. Van alle kanten ligt het officieel op de Kaaimaneilanden gevestigde Binance onder het vergrootglas van toezichthouders. De ellende is des te groter doordat de Amerikaanse vestiging de laatste tijd diverse topmannen versleet. De laatste, de eerder bij concurrent Coinbase werkzame Brian Brooks, stapte recentelijk na drie maanden plotseling op. Een net aangestelde Amerikaanse commissaris (en ex-handhaver) moet nu zorgen dat het platform niet wordt gebruikt voor witwaspraktijken.

In de VS onderzoeken justitie en de belastingdienst Binance. De financiële waakhond van het Verenigd Koninkrijk verbood Binance in juni van dit jaar. Ook de autoriteiten in Thailand, Japan en zelfs de Kaaimaneilanden zitten achter de dienst aan. Deze week volgde de Nederlandsche Bank. Binance biedt cryptodiensten aan in Nederland, zonder de verplichte registratie bij de Nederlandse centrale bank, zodat de diensten van Binance illegaal zijn. Klanten lopen volgens de toezichthouder een verhoogd risico om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.

Beeld REUTERS

Wilhelm Roth, ceo van de in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder Icoinic Capital, noemt de roep om regulering logisch. ‘Als een van de oudste handelsplaatsen staat Binance symbool voor dat hele ecosysteem.’ Volgens Roth opereren in de cryptowereld veel cowboys, die de regels aan hun laars lappen. ‘Die regels zijn nodig, ook om de consument te beschermen. Maar wel zonder de innovatie de nek om te draaien.’ Icoinic Capital investeert ook in cryptovaluta.

Op dit moment heeft Binance alleen een waarschuwing gekregen. De Nederlandse Bank kan ‘de illegale dienstverlener’ een last onder dwangsom of een boete opleggen of aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Binance heeft de primeur, maar Roth denkt dat er meer handelsplaatsen zullen volgen die zich niet hebben geregistreerd bij De Nederlandse Bank. De toezichthouder van onze noorderburen doet vanwege zijn geheimhoudingsplicht geen uitspraken over andere onderzoeken.