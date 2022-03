Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

In Oekraïne gaat de doodslag onverdroten verder, maar dat belet niet dat ik een mail ontvang met als onderwerp: ‘Is uw zwembad klaar voor de lente?’ De dagen worden zachter en doen mij denken aan de woorden van T.S. Eliot: ‘April is the cruelest month’. Ik geloof niet dat ik dat eerder zo goed als dit jaar begrepen heb.

Ook mijn dochter van vijftien stelt zich existentiële vragen. “Zo geweldig vind ik dat hier eigenlijk niet”, liet ze zich onlangs ontvallen. Er volgde een opsomming van plagen en hartzeer waarmee je als mens geconfronteerd kan worden. Ze noemde onder meer liefdesverdriet, klimaatopwarming, oorlog, onwelriekende oksels en kanker. “Maar gelukkig zijn er ook fijne dingen”, voegde ze er glimlachend aan toe. “Het is alsof ze net genoeg krenten in de pap hebben gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen die graag voort wil opslobberen.”

Ik vond dat een goede samenvatting van het bestaan in dit ondermaanse. Mijn gedachten gingen naar de onderwijzer in de school van mijn jongste, die vorige week onverwachts heeft besloten om te stoppen met slobberen. Veel mensen hebben het moeilijk tegenwoordig, en er is niets mis mee te erkennen dat de wereld ook een tranendal kan zijn.

Ik heb ze nooit begrepen: de hip-hoi-optimisten die het leven een geschenk vinden zonder weerhaken en zich er met dooddoeners van afmaken. Onlangs vernam ik tot mijn opluchting dat daar ook een term voor bedacht is: toxic positivity. Onze cultuur is geobsedeerd door positiviteit, vinden sommige deskundigen. Zelfs als je wordt geconfronteerd met ziekte of verlies, is er bar weinig ruimte om te praten over je echte gevoelens. ‘Wees dankbaar voor wat je hebt’, krijg je dan te horen, of ‘alles gebeurt met een reden’. Je zou van minder opgebrand geraken of uitgeblust worden.

Gelukkig schijnt - kop op! - de zon in dit jaargetijde en sprenkelt lichtvoetigheid uit over de hoofden van de mensen. Op een terras drink ik een dark & stormy. Het meisje dat hem brengt, vraagt of ik het briefje wil en zegt: “Geniet ervan”.

Intussen blijft ‘Opa Sloeber’ een maand langer in de cel en heeft Antwerp een nieuwe sportdirecteur, bedreven in het verzenden van dickpics. In de krant staat: ‘Dikke middelvinger naar elke vrouw’. Ik kijk naar zijn foto en denk: soms zie je al aan de kop dat het een eikel is.

Het waren geloof ik The Beatles die lang geleden al zongen: ‘I read the news today oh boy’. Je vraagt je af waarover ze het hadden, daar in die opgewekte jaren zestig. Gelukkig zijn er nog de korte berichten, vol koetjes en kalfjes waarmee een mens in tijden van waanzin zijn ziel kan voeden.

Onderaan pagina vijf staat, ondergesneeuwd door het wereldnieuws: ‘Krijs jezelf naar eeuwige roem op EK Meeuwenschreeuwen’. Op zondag 24 april wordt in café De Verloren Gernoare in De Panne beslecht wie de vogel het best kan imiteren. Je kan individueel of in groep deelnemen. Een professionele jury zal het geschreeuw aanhoren en punten geven. De winnaar krijgt eeuwige roem en een mand met streekproducten.

Alles, ja alles kan een mens gelukkig maken, zong René Froger al.