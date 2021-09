Toch besmet na vaccinatie? Gevaccineerden hebben helft minder kans op long covid, volgens studie

“Dit is de eerste studie die aantoont dat ook het risico op langdurige covid beperkt wordt door volledige vaccinatie en dat die beperking bovendien aanzienlijk is”, zegt de hoofdauteur van de studie, geriater Claire Steves van King’s College London, aan The New York Times.

Wat is long covid?

De meeste coronapatiënten zijn er binnen enkele weken weer bovenop, maar een aanzienlijk aantal ervaart langdurige symptomen, zelfs na een relatief milde corona-infectie. Het gaat bijvoorbeeld om extreme vermoeidheid, kortademigheid en hartkloppingen. De symptomen kunnen soms maanden of zelfs een jaar aanslepen.

Over deze langdurige covid is voorlopig niet veel bekend en er bestaan ook nog geen behandelingen voor. Vaccinatie is het enige wat zeker een effect heeft.

De nieuwe studie baseerde zich op de gegevens van meer dan 1,2 miljoen Britse volwassenen. Een deel van hen was (deels) gevaccineerd, een deel niet gevaccineerd. Ze gaven tussen 8 december en 4 juli via een app door wat hun symptomen, testresultaten en vaccinatiestatus waren.

Van de volledig gevaccineerden (bijna een miljoen van de deelnemers) bleek maar 0,2 procent toch nog een besmetting op te lopen. Zij hadden bovendien dubbel zo vaak een asymptomatische besmetting dan wie niet gevaccineerd was. De kans op hospitalisatie lag 73 procent lager.

Ook langdurige covid werd bestudeerd en het risico op langdurige symptomen — die minstens vier weken na de infectie nog aanhielden — bleek 49 procent lager te liggen dan in de ongevaccineerde groep. “Aangezien de kans om een besmetting op te lopen al aanzienlijk gereduceerd is als je gevaccineerd bent, is het totale risico om langdurige covid te ontwikkelen eigenlijk nog een heel pak lager”, aldus nog dokter Steves.

Ze hoopt dat de resultaten nog meer mensen kunnen aanzetten om zich alsnog te laten vaccineren.